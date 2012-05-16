Suriyeli sığınmacılarla polis arasında gerginlik

Kilis'te Suriyeli sığınmacıların barındığı konteyner kentte, boş konteynerlere izinsiz yerleşenlerle polisler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçlerine direnen Suriyelilerin attığı taşlardan 3 polis yaralandı, resmi araçlar ve idari binalarda hasar oluştu.

Ülkelerindeki iç karışıklıklardan kaçıp geldikleri Türkiye'de Kilis'teki konteyner kente barınan bazı Suriyelilerin kendilerine tahsis edilmeyen boş konteynerlere yerleştiği bilgisini alan polis, saat 16.00 sıralarında tahliye için çalışma başlattı.

Uyarılara rağmen konteynerleri boşaltmayan Suriyeliler, polislere taşla saldırdı. Atılan taşlardan 3 polis yaralandı, ekip otosu ve idari binada da hasar oluştu.

Polislerin yaralandıklarını telsizle anons etmesi üzerine konteyner kente çok sayıda polis ve jandarma sevk edildi.

Kilis Vali Yardımcısı Erkan Çapar ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Akpınar, konteyner kente gelerek, yaşanan olaylarla ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Gerginliğin sona ermesi için sık sık Arapça anonslar yapıldı. Müdahale için konteyner kentin girişinde yüzlerce polis ve jandarma hazır bekledi.

Kilis Vali Yardımcısı Erkan Çapar ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Akpınar, tansiyonun düşmesinin ardından konteyner kente girdi.

Çapar ve Akpınar, bir süre Suriyelilerle görüşüp, olayların son bulması için ikna görüşmeleri yaptı. Suriyelilerin sözcüleriyle konuşan ikili, olayların son bulmasını sağladı.

Konteyner kent girişinde zırhlı araçlar eşliğinde güvenlik güçlerinin önlemi devam ederken, hasar tespit çalışmalarına da başlandı.

Atılan taşlarla hafif yaralanan 3 polis, Kilis Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.