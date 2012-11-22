Suriyeli sığınmacılara sponsor aranıyor

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi, Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadır ve konteyner kentlerin kurulumu ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik uluslararası sponsorlar arıyor.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Fuat Oktay, Hatay'da 5, Şanlıurfa'da 2, Gaziantep'te 3, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adıyaman'da birer olmak üzere 13 çadır kent ile Kilis'te 12 bin kişilik konteyner kent kurulduğunu Harran ilçesine de yeni bir konteyner kent kurma hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Oktay, bir süre önce uluslararası yardım çağrısında bulunduklarını ancak yardıma ilişkin birçok ülkenin çeşitli taahhütte bulunmasına rağmen Türkiye'ye ciddi bir kaynak girişinin olmadığını söyledi.