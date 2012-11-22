T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriyeli sığınmacılara sponsor aranıyor

Türkiye'de yaklaşık 125 bin Suriyeli bulunuyor

22 Kasım 2012 21:10

 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi, Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadır ve konteyner kentlerin kurulumu ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik uluslararası sponsorlar arıyor.
 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Fuat Oktay, Hatay'da 5, Şanlıurfa'da 2, Gaziantep'te 3, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adıyaman'da birer olmak üzere 13 çadır kent ile Kilis'te 12 bin kişilik konteyner kent kurulduğunu Harran ilçesine de yeni bir konteyner kent kurma hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.
 
Oktay, bir süre önce uluslararası yardım çağrısında bulunduklarını ancak yardıma ilişkin birçok ülkenin çeşitli taahhütte bulunmasına rağmen Türkiye'ye ciddi bir kaynak girişinin olmadığını söyledi.
 

ETİKETLER

türkiyesuriyesığınmacı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24