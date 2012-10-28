Suriyeli sığınmacılar polise taş attı

Kahramanmaraş'taki çadır kentte giyim yardımlarının kendilerine ulaştırılmadığını iddia ederek tepki gösteren Suriyeliler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesi'ndeki çadır kentte toplanan bir grup Suriyeli, giyim yardımlarını alamadıklarını öne sürüp, çadır kentin girişine kadar yürüyüş yaptı.

Güvenlik güçlerinin uyarısına rağmen dağılmayan ve yemek arabasının çadır kente girmesine izin vermeyen Suriyeliler, polise taş attı.

Bu sırada çıkan arbedede atılan taşlar nedeniyle 2 polis memuru ve bir Suriyeli yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, olaylar sırasında atılan taşlar, çevik kuvvet ekibini taşıyan midibüsün yanı sıra çadır kentteki bazı görevlilerin park halindeki araçlarına da zarar verdi. Olayların büyüme ihtimaline karşı izinli polisler göreve çağrıldı. Bir süre devam eden gerginliğin ardından protestocu grup dağıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Metin Aşık, çadır kente gelerek Suriyeli sığınmacılarla görüştü. Aşık'ın etrafından toplanan Suriyeliler, tercüman aracılığıyla sorunlarını anlatmaya çalıştı. Çadır kentin girişinde Suriyelilere hitap eden Aşık, ''Sorunlarınızı tek tek not aldım. Ayrıca çadır kentteki mahalle muhtarlarıyla biraz sonra toplantı yapacağız. Lütfen sakin olun'' dedi.

Çadır kentin girişinde bekleyen Suriyeliler, olayların yatışmasından sonra çadırlarına gitti.