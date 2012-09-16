Suriyeli sığınmacı kız çocukları 'kadın ticareti'nde mi kullanılıyor?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Türkiye'de Suriyelilerin kaldığı kamplarda kız çocuklarının 'kadın ticaretinde' kullanıldıklarına iliişkin Arap basınında yer alan iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Oran, "Bu kamplar kontrol edilmekte midir? Bu gelen bilgiler doğrultusunda kamplarda herhangi bir araştırma yapılmış mıdır?" dedi.

'Suriyeli kadın aranıyor'

Önergenin gerekçesinde Arap basınında yer alan iddialara yer verildi ve şöyle dendi:

Mısır’ın en önemli yayın organlarından Al – Ahram dergisinin Eylül 2012 sayısında ve başka birçok uluslararası kaynakta, Ürdün, Irak ve Türkiye’deki sığınmacı kamplarında bulunan kadın ve kız çocuklarının “kadın ticaretinde” kullanıldığı yönünde haberler yer almıştır. Haberlere göre, internet sitelerine verilen ilanlarla “Suriye’li kadın” aranmakta, sığınmacı kamplarındaki aileler de para karşılığı kızlarını aracılar eliyle isteklilere satmaktadır.

Suriyeli kadın ve kız çocuklarının Umman, Ramtha, Irbid, Karak gibi şehirlere taşındığı, burada “Levant Hurisi” (Doğu Akdeniz Hurisi) diye 100 dinara kadar düşen fiyatlarla “satıldığı” bildirilmektedir.

Erdoğan'a yöneltilen sorular şöyle:

'Kamplarda araştırma yapıldı mı?'

-Türkiye’deki kamplarda kalan kadın ve kız çocuklarının güvenliğini sağlamak için ayrıca bir özel önlem alınmakta mıdır, bu kamplar kontrol edilmekte midir? Bu gelen bilgiler doğrultusunda kamplarda herhangi bir araştırma yapılmış mıdır?

-El Kuds El Arabi gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Abdelbari Atvan’ın ilettiği bir bilgiye göre 15 yaşın altındaki kız çocukları da bu ticaretin konusu olmakta veya zorla evlendirilmektedir. Atvan, “bu kadar düşük yaştaki kızların zorla evlendirilmesi de bir tecavüz şeklidir” görüşünü ifade etmiştir.

Türkiye’de bulunan sığınmacı kamplarında 18 yaşının altındaki kız çocuklarının bu gibi uygulamalara maruz kalmasını engelleyecek herhangi bir kontrol mekanizması kurulmuş mudur? Hukuk sistemimize göre işlenen bu suçlarla nasıl mücadele edilmektedir?

'Tecavüz ve şiddet iddiaları da var'

-Yine uluslararası basında yer alan bilgilere göre sığınmacı kamplarında tecavüz olayları yaşanmakta ve kadınlar fiziki şiddete uğramaktadır. Kampın ilk kurulduğu tarihten bu güne kadar güvenlik güçlerimiz, emniyet birimlerimiz veya yargı organlarımıza bu şekilde iletilen kaç şikayet vardır? Güvenlik güçlerimiz ve diğer devlet organları tarafından saptanan vaka sayısı kaçtır?