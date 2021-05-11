Suriyeli sığınmacı bir çocuğu temsil eden dev kukla, Gaziantep'ten Manchester'a yürütülecek

Dokuz yaşındaki bir Suriyeli kız çocuğunun temsil edildiği dev bir kukla, Türkiye'den Britanya'ya büyük bir sanat çalışması çerçevesinde "yürütülecek"

The Guardian'da yer alan habere göre, "The Walk" isimli proje kapsamında Türkiye-Suriye sınırında Gaziantep'te bulunan "Küçük Amal" isimli Suriyeli sığınmacı kuklası, Britanya'nın Manchester kentine kadar yürütülecek. Bütün etkinlik 12 hafta sürecek.

Sanat projesinin teması, annesini arayan bir kız çocuğunun yolculuğu olacak. Küçük kız yol boyunca çeşitli sanat enstalasyonları, performanslar ve etkinliklerle karşılaşacak.

Good Chance tiyatro grubunun sanat direktörü Amir Nizar Zuabi, projenin detaylarını açıklarken "The Walk' projesi sığınmacıların, çocukların, yetişkinlerin potansiyelini kutlamak için. Bu proje çaresizlik üzerine değil, bir gurur yürüyüşü" dedi.

3.5 metrelik dev kukla, dört kuklacıdan oluşan dört ekip tarafından kontrol edilecek.

Kuklanın 12 haftalık yolculuğu boyunca 250 organizasyon ve sanatçı dahil olacak. Kukla Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanya, Belçika ve son olarak Britanya'da çeşitli sanat etkinlikleriyle karşılaşacak.