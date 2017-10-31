Suriyeli sahte altın şebekesi çökertildi: 9 gözaltı

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de piyasaya sahte altın süren Suriyeli 9 kişi, bin 213 sahte altın ile yakalandı.

Yenişehir İlçe Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, piyasaya sahte altın sürdükleri belirlenen Suriye uyruklu şebekeye yönelik çalışma başlattı. Şüphelileri tespit ederek takibe alan polis, zanlıların evlerine yaptığı baskında bin 213 adet sahte altın sikke ile birlikte 6 bin 170 TL ve 17 bin 200 dolar para ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 9 Suriyeli, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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