Suriyeli pilot hastanede; çok sıkı korunuyor

Hatay merkezinin 8 kilometre batısında bulunan Yaylacık bölgesine önceki akşam düşen Suriye rejimine ait MİG 21 tipi savaş uçağının pilotu dün bulundu. Belinde kırıklar olan ve omuriliği zedelenen Pilot Albay Mehmet Sufhan Hatay'da yoğun güvenlik önlemleri altında tedavi ediliyor ve sürekli uyutuluyor. Ekipler Suriyeli pilotu Altunözü ilçesinin kırsal kesiminde buldu. Paraşütle indiği noktaya 500 metre mesafede perişan haldeydi.

Enkazın 40 kilometre uzağında Jandarma ve polis Özel Harekât ekipleri tarafından bitkin halde bulunan, vücudunun omurga ve diğer bazı bölgelerinde kırıklar tespit edilen albay rütbeli pilot Mehmet Sufhan (56) Hatay Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, pilotun verdiği ilk ifade ile enkaz üzerinde yapılan ilk incelemeler uçağın karadan yapılan ateşle vurulduğu yönünde. Paraşütle indiği yerden 500 metre uzaklıkta bulunan pilotun, ekiplere Lazkiye’den İdlib civarındaki muhalif güçleri vurmak için havalandığını, hedef keşifi yaparken uçağının vurulduğunu, yara alan uçaktan fırlatma koltuğunun kolunu çekerek atladığını söylediği öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak vücudundaki kırıkların tedavisi ve sağlığının tam olarak yerine gelmesi için bir süre daha hastanede tutulacağı bildirildi. Pilotun hastanede kaldığı bölümde yoğun güvenlik önlemi alındığı, odanın kapısında polis ve jandarmanın nöbet tuttuğu belirtildi. Enkaz üzerinde çalışan uzman teknik ekibin ilk değerlendirmesinin de "Uçağın vurulduğu ve sonrasında arızadan dolayı pilotun atladığı" yönünde olduğu öğrenildi.

"İadeye siyasi irade karar verir"

Pilotun Suriye’ye iade edilip edilmeyeceği de merak konusu oldu. Güvenlik kaynakları, pilotun bağlı olduğu devletin verdiği emir doğrultusunda görevini yaparken uçağın vurulması sonucu Türkiye içine zorunlu iniş yapmasına ve bilinçli bir ihlalin olmamasına dikkat çekti. Aynı kaynaklar, Suriye bağlamında Rusya ile yapılan mutabakatlar dikkate alındığında pilotun Şam yönetimine iade edilmesinin mümkün olabileceğini ancak ifadesi alındıktan sonra nihai kararı siyasi iradenin vereceğini vurguladı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise “Hangi amaçla ve nasıl Türkiye sınırlarına düştüğü, uçağın pilot da dahil hangi görev çerçevesinde buralarda bulunduğu hususları ortaya çıktıktan, netlik kazandırıldıktan sonra bununla ilgili karar da önümüzdeki günlerde verilecek” diye konuştu.

Uzman görüşü: Pilotsuz yarım saat uçabilir

Askeri havacılık uzmanı emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, uçağı düşen pilotun rütbesinin albay olmasının doğal olduğunu söyledi. Karakuş, "Bizde de dünyada da albay rütbesi harbe hazır haldedir. Bu durum tümgeneral rütbesine kadar böyledir. Tümgeneral rütbesindeki hava harekât komutanı da harbe hazırdır" dedi. Karakuş uçağın pilotsuz olarak da uçmasının mümkün olduğunu belirtti. Karakuş, "Flaplar düz bırakılmış ise uçak pilotsuz yarım saat kadar uçabilir ve ciddi mesafe katedebilir. Bu normaldir” açıklamasını da yaptı.

2 ihtimal

Jandarma ve polis özel harekât ekipleri 9 saatlik çalışmadan sonra paraşütün bulunduğu yerin 500 metre uzağında da pilotu buldu. Köylüler cep telefonlarıyla pilotun fotoğrafını çekti. Enkazda uluslararası kaza kırım ekibinin inceleme yapacağı belirtildi. Uçağın İdlib’deki muhaliflerin yerden açtığı ateşle ya da yıldırım isabet etmesiyle düştüğü ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.