-SURİYELİ MÜLTECİLERE YARDIM ELİ ANKARA (A.A) - 30.04.2011 - Türk Kızılayı, ülkelerindeki olaylar nedeniyle sınırı geçerek Hatay'a gelen Suriyelilere yardım amacıyla bölgeye 10 bin kişilik mutfak ekipmanı, 2 seyyar mutfak, bin 75 çadır, 8 bin 500 battaniye, 464 yatak, 500 çocuk bezi ve 500 çocuk maması gönderdi. Yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de yaşanan olayları yakından takip eden Türk Kızılayı'nın, ülkenin güneyinde yaşanan olaylardan endişe duyan 250 kişilik bir grubun Hatay üzerinden Türkiye'ye geçiş yapması sonucu insani yardım faaliyetlerine başladığı belirtildi. Açıklamada, dün akşam saatlerinde Hatay'ın Yayladağı ilçesi merkezine yakın Harabjoz ve çevresindeki bazı köylerde yaşayan Suriye vatandaşlarının, ülkelerindeki olaylar ve baskılardan kurtulmak istedikleri iddiasıyla Güveççi Köyü yakınındaki tel örgüyü aşarak Türkiye sınırını geçtiği hatırlatıldı. Hatay'ın Yayladağı sınırındaki tel örgüyü aşarak Türkiye'ye giren 144 erkek, 45 kadın, 29 kız ve 32 erkek çocuğu olmak üzere 250 kişilik grubun ilk etapta Fehmi Dinçer Spor Salonu'na yerleştirildiği anımsatılan açıklamada, geceyi spor salonunda geçiren Suriye vatandaşlarına bu sabah Türk Kızılayı ekipleri tarafından sabah kahvaltısı verildiği ifade edildi. İnsani yardım operasyonu kapsamında Hatay, İskenderun, Samandağ, Reyhanlı Şube Başkanlıkları ile Adana, Elazığ, Muş, Düzce ve Marmara Bölge Afet Merkezleri'nin alarm durumuna geçirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan ihtiyaç sahipleri ve olası insani ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla bölgeye acil olarak, 10 bin kişilik mutfak ekipmanı, 2 seyyar mutfak, bin 75 çadır, 8 bin 500 battaniye, 464 yatak, 500 çocuk bezi, 500 çocuk maması, 550 ekmek ve bin meyve suyu gönderildi. Bölgeye gönderilen çadırların bir bölümüyle çadır kent oluşturularak ihtiyaç sahipleri bu çadırlara yerleştirilecek. Ayrıca bölgedeki ihtiyaç sahiplerine her gün üç öğün olmak üzere 300 kişilik yemek verilecek ve bu sayı ihtiyaç durumumda arttırılabilecek. Türk Kızılayı bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederek insani yardım operasyonu çalışmalarına devam edecek.''