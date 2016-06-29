Suriyeli mülteciler tüp satışını arttırdı

İpragaz CEO’su Selim Şiper, Türkiye’de sayıları 3 milyona yaklaşan Suriyeli mültecilere yönelik ilginç bir açıklama yaptı. Şiper'in yaptığı açıklamaya göre, Suriyeli mülteciler tüp satışlarını arttırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, tüplü LPG pazarının son 15 yılda yüzde 65 daraldığını söyleyen Şiper, “3 milyon Suriyeli misafirlerimiz yiyor, içiyor ve yakıyor. Bütün bunlar da Türkiye’de özellikle tüketim maddelerine yeni bir boyut kazandırıyor. Suriyeliler ev tipi tüp satışlarını da artırdı. Geçen yıl ilk kez daralma durdu, bazı illerimizde aynı kaldı. Bu misafirlerimizin yoğun olduğu illerimizde oldukça bir artış gösterdi. İpragaz olarak tüp satışlarımız 15-16 yıldan beri ilk kez geçen yılla başa baş gidiyor, hatta yüzde 1 civarında büyüme görüyoruz” dedi.

2 milyon adet satıyor

İpragaz AŞ Genel Müdür Yardımcısı Cem Deniz, tüp satışlarında Suriyelilerin etkisinin net olduğunu vurgulayarak, bunun sığınmacıların genelde doğalgazın yaygın olmadığı kırsal alanlarda yaşamasından kaynaklandığını belirtti. Deniz, tüpün temel ihtiyaçları gidermek için “olmazsa olmaz” bir kaynak durumunda bulunduğunu belirterek, “Özellikle mültecilerin yoğun olduğu illerde de net olarak satış artışını görüyoruz. Adana, Gaziantep, Kilis, Mersin, Hatay şehirlerinde diğer illere nazaran ciddi şekilde arttı. Misafirlerimizin önemli bir kısmı kalıcı bir nüfus gibi görülüyor. Bunun için de tüketime pozitif etkisi olacak” dedi. Diğer yandan Evas firması ile 65 ülkeye tüp satışı yaptıklarını ve yılda 2 milyon adet tüp satttıklarını belirten İpragaz AŞ Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aratay, “Çoğu insanın bilmediği yerlere tüp satıyoruz, Yeni Kaledonya veya Cape Verde gibi” diye konuştu.

Terörle mücadelede tüplere takip

Terörle mücadele kapsamında el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemelere yönelik sıkı gözetim ve denetim getirilmesi için Başbakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Bu kapsamda, EYP yapımında kullanılan LPG tüplerinin satışı ve dağıtım süreçlerinin izlenmesi ve denetlenmesine öncelik verilecek. Aynı zamanda Türkiye LPG Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Selim Şiper, terör örgütü üyelerinin tüpleri bomba yapımında kullanmalarıyla ilgili olarak, ev tipi tüplerin bomba yapımında kullanılmadığını, ancak patlayıcıların tüplerin içine yerleştirilerek etkisinin artırıldığını söyledi.

Şiper, “Türkiye’de tahminen 70 milyon kadar tüp var. Ulusal güvenlik meselesi olarak sektör tabii ki elinden geleni yapar, ama bunların makuliyet ve uygulanabilirlik çerçevesinde olması lazım. 70 milyon tüpü markalamak, işaretlemek ve benzeri önlemlerden bahsediliyor. Bu tüplerin bir kısmının nerede olduğu bile belli değil. Çünkü yaklaşık 50-60 yıllık bir sektörden bahsediyoruz. Değişik yıllarda üretilmiş tüpler söz konusu. Derseniz ki, 20 milyon tane tüpe radyo vericisi takın, bu herhalde bugünden yarına olabilecek bir iş değil ama makul bütün tedbirleri almaya tüm LPG sektörü muhakkak ki ön ayak olacaktır” dedi. Şiper, sorunla mücadele için bazı bayilerin karar alarak tüp satışlarının kaydını tutmaya başladığını söyledi.