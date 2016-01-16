Suriyeli mültecilerden Sultanahmet anması: Terörün uyruğu olmaz

İstanbul'da yaşayan bir grup Suriyeli, Sultanahmet'te gerçekleşen canlı bomba saldırısı sonucu hayatını kaybedenleri olayın meydana geldiği Dikilitaş önünde andı. Anmada "Terörün uyruğu olmaz" pankartı açıldı

DHA'dan Enver Alas'ın haberine göre aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu grup, terör kurbanları için saygı duruşunda bulundu, olay yerine karanfil bıraktı. İstanbul'da yaşayan Suriyelilere sosyal ve psikolojik destek vermek için kurulan 'AMAN' Derneği üyesi yaklaşık 100 kişilik Suriyeli, grup 15.30 sıralarında olayın yaşandığı Sultanahmet'teki Dikitaş önünde toplandı. Ellerinde Suriye ve Türk bayraklarının bulunduğu çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grup terörü kınayan Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı pankartlar açtı.

"Terörün uyruğu olmaz"

Açılan pankartlarda, "Terörizme hayır", "Terörün uyruğu olmaz", "Türkiye'ye ve Türk halkına vefamızı yineliyoruz", "Türkiye - Suriye kardeştir" yazıları dikkat çekti. Grup, saldırıda hayatını kaybeden 10 Alman turist için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

"Ama insan olsun"

Ardından AMAN üyesi Mohammad Rajab Alboukai, grup adına konuşma yaptı. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve 3 yıldır İstanbul yaşayan Alboukai, yaşanılan terör saldırısından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Alboukai, "Samimi bir şekilde ifade etmek istiyoruz ki biz Suriyelilerin iyi örneğiyiz. Kötü örnekler olabilir ancak biz buraya gerçek yüzümüzü göstermek için geldik. Türkiye'ye minnettarız, bize yaptıkları iyilikleri asla unutmuyoruz. Bütün dünya için buraya huzur dilemeye geldik. Biz Türkiye'nin iyiliğini isteriz. Dünyanın hangi ülkesinden olursa olsun, ister Türk ister Arap olsun Kürt, İngiliz, Fransız ya da Alman olsun ama insan olsun" dedi.

"Memleket isterim"

Mohammad Rajab Alboukai, konuşmasının sonunda ise Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Memleket isterim' adlı şiirini okudu. Konuşmanın ardından grup toplu şekilde Dikilitaş'ın önüne beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı.

Cahit Sıtkı Tarancı'nın meşhur 'Memleket İsterim şiiri ise şu dizelerden oluşuyor:

"Memleket isterim, Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun; Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun; kardeş kavgasına bir nihayet olsun...

Memleket isterim, ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun; kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun; Olursa bir şikâyet ölümden olsun."

