T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriyeli mülteci, IŞİD'i dolandırmaktan suçlu bulundu

Suriyeli Hasan A.'nın, IŞİD adına çalışan kişileri 180 bin euro dolandırmaya çalıştığı belirtildi

14 Ağustos 2017 17:47

Alman mahkemesi, Suriyeli bir mülteciyi IŞİD'i dolandırmaya çalışmaktan suçlu buldu. Mahkemenin kararı, ‘örgüte hukuki koruma verildiği' yorumuna neden oldu.

Sputnik'in haberine göre, Saarbruecken bölge mahkemesi yargıcı, 39 yaşındaki Suriyeli kuaför Hasan A.'yı, IŞİD adına çalışan kişilerden 180 bin euro dolandırmaya çalıştığı için iki yıl hapis cezasına mahkum etti.

Suriyeli mültecinin, Almanya'da bombalı saldırılar düzenleyeceğini söyleyerek dolandırmaya çalıştığı IŞİD'den para talep ettiği, fakat söz konusu miktarın adama hiçbir zaman yollanmadığı belirtildi.

​Mahkeme, Hasan A.'nın ‘IŞİD adına saldırılar düzenlemeyi planlama' şeklinde daha ciddi bir suçtan suçlu bulunması gerektiği argümanını ise reddetti.

ETİKETLER

SuriyelimülteciIŞİDdolandırıcılıkAlmanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24