Suriyeli mülteci, IŞİD'i dolandırmaktan suçlu bulundu

Alman mahkemesi, Suriyeli bir mülteciyi IŞİD'i dolandırmaya çalışmaktan suçlu buldu. Mahkemenin kararı, ‘örgüte hukuki koruma verildiği' yorumuna neden oldu.

Sputnik'in haberine göre, Saarbruecken bölge mahkemesi yargıcı, 39 yaşındaki Suriyeli kuaför Hasan A.'yı, IŞİD adına çalışan kişilerden 180 bin euro dolandırmaya çalıştığı için iki yıl hapis cezasına mahkum etti.

Suriyeli mültecinin, Almanya'da bombalı saldırılar düzenleyeceğini söyleyerek dolandırmaya çalıştığı IŞİD'den para talep ettiği, fakat söz konusu miktarın adama hiçbir zaman yollanmadığı belirtildi.

​Mahkeme, Hasan A.'nın ‘IŞİD adına saldırılar düzenlemeyi planlama' şeklinde daha ciddi bir suçtan suçlu bulunması gerektiği argümanını ise reddetti.