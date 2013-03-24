Suriyeli muhaliflerin koalisyon başkanı Muaz el-Hatip istifa etti

Beşşar Esad rejimine karşı iki yıldır mücadele veren Suriyeli muhaliflerin koalisyonunda beklenmedik bir istifa yaşandı. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Muaz el-Hatip, görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Suriye Ulusal Koalisyonu lideri Muaz el-Hatip, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Reuters’ın haberine göre, ‘Daha özgür çalışabilmek’ için bu kararı aldığını belirten el-Hatip, Facebook sayfasında şu açıklamada bulundu:

“Büyük Suriye halkına ve Allah’a içinde bulunduğumuz durum bazı kırmızı hatlara erişirse istifa edeceğim sözünü vermiştim... Şimdi bu sözümü yerine getiriyor ve Ulusal Koalisyon’daki görevimi bırakıyorum. Bu kararımı, resmi kurumlarda bulamadığım özgürce çalışma imkanını elde etmek için alıyorum” dedi.

El-Hatip’in sözcüsü, istifa kararını doğruladı.