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Dünya

Suriyeli muhaliflerin 'devrimin başkenti' dediği Humus'ta tahliye

Suriyeli muhalifler Humus'u "devrimin başkenti" olarak nitelendiriyordu

27 Mart 2017 15:34

Suriye'nin en büyük üçüncü kenti Humus'ta muhalifler El-Vaer mahallesini boşaltıyor. "Devrimin başkenti" diye nitelenen kentte bulunan mahalle, muhaliflerin elinde bulunan son yerdi.

Geçen hafta başlayan ve ikinci aşamaya geçen tahliyede muhalifler ve ailelerinden oluşan yaklaşık 15 bin kişi çıkarılacak, çoğunun ise Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus kentine gitmeleri öngörülüyor.

Bölgedeki BBC muhabirlerinin görüşlerine göre yaşlılar, yaralılar, küçük çocuklar ve hafif silahlar taşıyan muhalifler otobüslerle El Vaer ilçesinin dışına taşındı.
Suriye hükümetinin en büyük müttefiki Rusya'nın desteklediği anlaşmanın bir parçası olan tahliyeden sonra Suriye ordusu Humus'ta kontrolü tamamen sağlamış olacak.

Tahliye bu hafta tamamlanacak

Muhaliflere yakın İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, tahliyenin en büyük aşamasının bu hafta tamamlanacağını bildirdi.
Suriye yönetimi, son bir yıl içinde artırdığı saldırıların ardından muhaliflerin elindeki bölgeleri tahliye anlaşmalarıyla geri alıyor.

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