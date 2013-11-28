Suriyeli muhaliflerin Başbakanı: Merkezimiz Gaziantep

İstanbul’da konuşlanan Suriye muhalefetinin oluşturduğu geçici hükümetin Başbakanı Ahmed Tumeh, hükümetin merkezinin Gaziantep olduğunu açıkladı. Tumeh, “Gaziantep’ten Suriye’nin çeşitli bölgelerine daha kolay ulaşabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

ABD’nin karşı çıkmasına karşın eylül ayında geçici kabineyi oluşturarak kasım ayında kabinesine konseyden onay alan Ahmed Tumeh, Cumhuriyet gazetesinden Duygu Güvenç’e konuştu. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Konseyi’nin, 2’nci Cenevre toplantısına katılma kararı aldığını anımsatan Tumeh Cenevre 2’de geçici hükümet oluşturulması halinde kurduğu kabine için, “Bu hükümetin bir parçası olacaktır. Eğer anlaşmaya varılmazsa bizim geçici hükümetimiz halkına hizmet etmeye sınırsız süre devam edecektir” dedi.

Tumeh, Esad’ın son dönemde güç kazandığı iddialarının da doğru olmadığını belirterek şunları söyledi:

Çözüm geç kalırsa El Kaide yerleşir

“Biz inanıyoruz ki Beşşar Esad kalmayacak. Cenevre 1 toplantısının konuları açıktır ve Beşşar Esad gidecektir. Biz savaşı istemiyorduk. Muhalefet ilerliyor, bugün Şam yolunu açtık. Ve inşallah gelecek günlerde iyi şeyler göreceksiniz.”

Kısa süre içinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmeyi beklediğini belirten Tumeh, başta El Nusra olmak üzere Suriye’deki radikal örgütler için de “Düşünce olarak onlara karşıyız ve kesinlikle Suriye’nin geleceğinde radikalizmin yer almasını istemiyoruz. Ama çözüm yine geç kalırsa bizim ve uluslararası toplum için bu sıkıntıyı aşmak zor olacaktır” uyarısında bulundu.

Suriye muhalefetinin geçen yıl Ghassan Hitto başkanlığında oluşturduğu geçici hükümete karşı çıkan Ankara, bu defa Tumeh’in kabinesine destek veriyor. Cumhuriyet’e konuşan üst düzey bir yetkili, “Hitto’nun kurduğu hükümet erkendi ama Cenevre’ye giderken bir yapı oluşturmak yararlı olacaktır. Asıl amaç her bakanın kendi sorumluluk alanında çalışmaya başlaması. Antep’in seçilmesinin amacı insani yardım eşgüdümünü sağlamak” değerlendirmesini yaptı. Tumeh ise “Yardımların Antep’ten dağılması nedeniyle mi burayı seçtiniz” sorusuna, “Esas faktör yakınlık” karşılığını verdi.