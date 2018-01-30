Suriyeli muhalifleri Soçi'de Türkiye temsil edecek

Suriyeli muhalifler, Soçi Kongresi'ne katılmama kararı aldı ve kongrede temsil yetkisini Türkiye'ye verdi.

NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun haberine göre, Suriye'de siyasi geçiş sürecinin tartışılacağı Soçi zirvesi başlıyor. Davetliler bugün Soçi'ye ulaşacak, yarın ise masaya oturacak. Davetli listesinde toplam 300 civarında Suriyeli muhalif var.

Muhalifler, Cenevre, Ankara, Mısır ve Şam'dan Soçi'ye gidecek. PYD ile irtibatlı isimler davetli listesinde yok. Listede Türkiye'nin önerdiği 80 ile 100 arasında isim var. Listeler üzerine hala çalışılıyor.

Cenevre'den, toplam 113 Şam'dan 44, Kahire'den 29 muhalife davetiye gönderildi.

Ankara’dan 80 ila 90 muhalif isim üzerinde uzlaşıldı.

Bağımsız gelmesi beklenen muhalifler ise toplam 10 kişi.

Listede PYD/YPG ile irtibatlı, ilintili kimse yok.

Listede Türkiye'deki muhaliflerin en büyük çatı örgütü 67 üyeli Suriye Ulusal Koalisyonu’nun sadece 4 üyesinin ismi var. Başkan ve Genel Sekretere davet yok. Ayrıca Suriye yüksek Müzakere Heyeti Başkanı Nasr El Hariri de davetliler arasında değil.

Listede ağırlıklı olarak Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı Heysem Menna grubundan isimler var. Menna grubundan, Muhammed Zito, Raif Toma, Faraj Hassan gibi isimlerin de olduğu 56 kişiye davet gitti.

Suriye Ulusal Koalisyonu’nun eski başkanı Ahmet Jarba'nın grubundan davet edilenlerin sayısı ise 54.

Suriye muhalefetinde laik kesimi temsil eden Rande Kasis grubundan çağırılan muhalif sayısı ise 53.

Türkmenler, eğer toplantıya katılırlarsa, 40 kişi ile temsil edilecek. Aladdin Zayat, Raja Talli, Mehmet Enver Mecni, Zedun el Zubi, Rim Turkmani gibi isimler Türkmen davetli listesinde.

Bağımsız listesi altında Suheyl Lawand, Ammar Manna, Malek Hafez gibi isimlerin olduğu 10 kişi var.

Soçi'de yapılacak Demokratik Suriye Kongresi'ne Suriye rejiminden de temsilcilerin olduğu toplam 1500 kişinin gitmesi planlanıyor.