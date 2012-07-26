Suriyeli muhalifler: Silah verin PKK'ya karşı da savaşırız

Suriyeli Kürt muhalif Ubed Muse, emrinde bulunana 45 kişilik bir birlik ile Türkiye'nin kendilerine silah vermesi durumunda PKK'ya karşı da savaşabileceklerini söyledi.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; AFP'ye konuşan Suriyeli bir Kürt muhalif, Türkiye'nin kendilerine silah vermesi durumunda PKK'ya karşı da savaşacaklarını söyledi.

Halep kırsalında 45 kişilik bir birliği komuta eden Ubed Muse, "Eğer bize silah verilirse sadece rejimle değil, PKK ile de savaşırız" dedi.

Silaha ihtiyaçları olduğunu belirten Muse Türkiye'nin silah yardımıyla, Suriye'deki PKK üslerini vurabiliriz. Çünkü biz onların nerede olduğunu ve hangi bölgeleri kontrol ettiğini biliyoruz" dedi.

Erdoğan: Müdahale ederiz

Kuzey Suriye'de Kürtlerin Kobani, Afrin, Amude, Ayn El Arap ve Tirebspi'de yönetimi devraldığını açıklamasının ardından Türkiye'de "Kürt devleti mi kuruluyor?" tartışması başlamıştı.

Başbakan Tayyip Erdoğan dün akşam Kanal 24'te katıldığı programda "Kuzeyde oluşacak bir yapılanma bizim için bir terör yapılanmasıdır. Burada kalkıp da oluşuma 'eyvallah' edecek halimiz yok" demişti. Başbakan, "Bir terör eyleminin eğer bir yeri kaşıyan yapısı bir yerde oluşuyorsa oraya da tabii ki müdahale etmek hakkımızdır" diye konuşmuştu.

'Kürtler ayrılmak istiyor mu'

Yine AFP'ye konuşan taraf değiştirmiş eski bir Suriye ordusu subayı ise Kürtlerin ayrı bir devlet isteği olmadığını söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen subay, Türkmenler ve Alevilerin de böyle bir düşüncesi bulunmadığını kaydetti.

PKK'ya yakınlığı ile bilinen ve Suriye'de faaliyet gösteren Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim BBC'ye Suriye'de ayrı bir devlet kurmak gibi düşüncelerinin olmadığını belirtmişti. Müslim, bazı kasabalarda yönetimi devralmalarının nedeninin ordu ile muhalifler arasında yaşanan çatışmaların kendilerine sıçramasını engellemek olduğunu söylemişti.

Suriye yönetimi Türkiye’yi “terör grupları” için kamp kurmak, eğitim vermek ve silah sağlamakla suçluyor. Türkiye ise daha önce bu iddiaları yalanlamıştı.