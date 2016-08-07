Suriyeli muhalifler: Ordunun Halep kuşatmasını kırdık

Suriyeli muhalifler, Halep'te üç hafta süren hükümet kuşatmasını Cumartesi günü kırdıklarını duyurdu.

İngiltere merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de muhaliflerin Halep'in doğu mahallerine yeni yol açtıklarını duyurmalarının ardından Pazar günü bölgede çatışmalar yaşandığını aktardı.

Gözlemevi, yaklaşık 250 bin kişinin yaşadığı mahallelere açılan yolun sivillerin kullanımı için hala tehlike oluşturduğunu söyledi.

Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, "Tek bir sivil bile doğu bölgelerinden çıkmadı, çok tehlikeli, güvenli değil" dedi.

AFP haber ajansına göre ise hükümet yanlısı medya kuşatmanın kırıldığı haberlerini reddedip muhaliflerin topçu üssünden püskürtüldüğünü belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili de, durumun çok 'değişken' olduğunu ifade etti.

Resmi SANA haber ajansı, "Terörist örgütler büyük kayıplar yaşıyor, Halep'in doğu mahallelerindeki kuşatmayı kıramadılar. Suriye ordusu müttefik kuvvetlerle koordinasyon halinde Halep'in güneyinde mücadeleye devam ediyor" dedi.

Muhaliflerin hükümetin kontrolündeki Ramusah askeri üssüne saldırısı Cuma günü başladı. Ramusa'nın kontrolünü ele geçirmek ve bu bölgeyi Halep'in doğusuna bağlamak, Şam'a açılan güney yollarının da kesilmesiyle hükümet kontrolündeki Halep'in batısının da sıkışması anlamına gelebilir.

'İlerleme sağlandı'

BBC News'a konuşan London School of Economics Üniversitesi Orta Doğu Politikaları Profesörü Fawaz Gerges, muhaliflerin Halep'te büyük kazanım sağladıklarını ifade etti:

"Fetih Ordusu olarak adlandırılan muhalif koalisyon büyük ilerleme sağladı."

"Son 48 saatte kazanımlar elde etti. Asıl soru, muhaliflerin ilerleme sağlayıp sağlayamaması değil, işgal ettikleri bu bölgeleri ellerinde tutup tutamayacakları, güçlerini pekiştirip pekiştiremeyecekleri."

Suriye ordusu muhaliflerle, Rusya'nın havadan desteğiyle mücadele ediyordu.

Hafta başında Rus resmi televizyonu, Moskova'nın açtığı insani koridorlardan sivillerin çıkışını gösteren görüntüler paylaştı.

Fakat bazı muhalif gruplar, Rusya'nın bu adımını Halep'in tamamını ele geçirmek için bir taktik olarak gördüklerini ifade etti.

Diğer yandan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki Karkamış'ın karşısında bulunan ve iki yıldır IŞİD'in elinde olan Menbic'in kontrolünü 'hemen hemen tamamen' ele geçirdikleri açıklandı.

Ana gövdesini YPG'nin (Halk Savunma Güçleri) oluşturduğu SDF içinde Arap gruplar da yer alıyor.