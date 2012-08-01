Suriyeli muhalifler, Hatay'daki kamptan 'gönüllü asker' mi topluyor?

İngiliz The Times gazetesi, Beşşar Esed yönetimine karşı silahlı mücadele yürüten Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), hafta sonu Hatay’da Suriyeli göçmenlerin tutulduğu 3 kampta, "gönüllü asker" topladığını iddia etti.

Gazeteye konuşan Suriyeli bir aktivist, “ÖSO komutanları, üzerlerinde askeri üniformalarla geldiler. Onları daha önce böyle görmemiştik. Yanlarında Türk jandarmalar vardı. Komutanlar, aile reislerinden genç erkekleri Adana’ya eğitim için göndermelerini istedi” diye konuştu. Suriyeli kaynağa göre, bu gençlerin Adana’da, İncirlik Üssü yakınlarında Türk ordusuna ait bir üste eğitim görecekleri söylendi. Suriyeli kaynak, ÖSO komutanlarının bir kamptan 50 gencin adını not aldıklarını ve kampla ilgili sorulara yanıt vermediklerini ifade etti.

Reuters ajansı da geçen hafta, Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Katar’la işbirliği yaparak isyancılara askeri destek ve iletişim yardımı için Adana’da gizli bir üs kurduğunu iddia etmişti. Ajansa konuşan bir kaynak, “Kampı Türkler kontrol ediyor. Türkiye, ana koordinatör ve kolaylaştırıcı. Üçgenin tepesinde Türkiye, tabanındaki köşelerinde ise Suudi Arabistan ve Katar var. Amerikalılar bu işe el sürmüyor. ABD istihbaratı bu durumu aracılar üzerinden yürütüyor. Aracılar silahlara ve geçiş yollarına erişimi kontrol ediyor” demişti.



Independent: Kilit şehir Halep



Independent dünya haberleri sayfalarında Suriye'deki gelişmeleri "İsyancılar Halep'in polis karakollarını bastı. Suriye'nin ikinci büyük kenti şiddetli çatışmalarla sarsılırken, Birleşmiş Milletler 200 bin kişinin kenti terk ettiğini söylüyor" ifadeleriyle duyurdu.

Times'da yer alan bir analiz yazısında ise isyancıların Halep'i ele geçirmelerinin Suriye'deki iç savaş ortamında kendileri için çok önemli bir kazanım olacağı belirtiliyor.

Halep'in Türkiye sınırından yalnızca yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunması ve İdlib'de de isyancıların etkin olması nedeniyle, Halep'in ele geçirilmesi halinde bunun Türkiye'den yardım ve silah sokmayı kolaylaştıracağının belirtildiği yazıda, "Bu, Esad rejimine de önemli bir psikolojik darbe indirecektir. Ancak isyancıların bu kadar büyük bir şehri ellerinde tutabilecekleri şüpheli" ifadeleri kullanılıyor.