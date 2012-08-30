Suriyeli muhalifler: Esed'in savaş uçağını düşürdük

Suriyeli muhalifler, Türkiye sınırına yakın İdlib kentinde Suriye ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdüklerini iddia etti. Suriyeli yetkililer de bir uçağın düştüğünü doğruladı.

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu, İdlib'in Cebel-i Zaviye bölgesinde Suriye ordusuna ait MIG-23 tipi savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Suriyeli muhaliflerin yayınladığı görüntülerde, uçak vurulduktan sonra iki pilot, paraşütle atlayarak canlarını kurtarıyor.

Suriyeli yetkililerde bir uçağın düştüğünü belirtti ancak konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yapmadı.

Özgür Suriye Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Suriye ordusunun muhaliflerin egemen olduğu İdlib kırsalındaki sivil yerleşim bölgelerini havadan bombaladığı belirtildi. Açıklamada, Özgür Suriye Ordusu militanlarının Suriye ordusuna ait MIG-23 tipi bir savaş uçağını düşürdüğü ileri sürüldü.

'Yasak bölge olmadan tampon bölge olmaz'

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ise, Suriye'de uçuşa yasak bölge olmadan tampon bölge kurulmasının imkansız olduğunu söyledi.

France Inter Radyo kanalına konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Fabius, tampon bölgedeki göçmenlerin korunabilmesi için hava sahasının korunması ve karada gerekli askeri bazı önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Suriye'de tampon bölge kurulması önerisi ve bu ülkede insani durum, bugün New York'ta düzenlenecek BM Güvenlik Konseyi dışişleri bakanları toplantısında görüşülecek.

Suriyeli elçiyi kovun gösterisi

Lübnan'daki 14 Mart Hareketi'ne bağlı öğrenci ve gençlerden oluşan bir grup da, Suriye'nin Beyrut Büyükelçisi'nin sınırdışı edilmesi için başkent Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanlığı önünde gösteri düzenledi.

Göstericiler, Suriye hapishanelerindeki tutuklu bulunan ve kaçırılan Lübnanlıların iadesi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyon anlaşmasının da askıya alınmasını istedi.