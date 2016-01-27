Suriyeli muhalifler: ABD Esad'ı iktidarda bırakmaya hazır

Suriyeli muhalifler, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin kendilerine “Esad'ın gelecekte kurulacak ulusal birlik hükümetinin bir parçası olmasını kabul etmek zorunda kalabiliriz” dediğini aktardı.

Times gazetesi, bunun ABD'nin Suriye politikasında önemli bir değişikliğe işaret ettiğini yazdı. Gazeteye göre ABD şimdiye kadar, ülkeyi seçimlere taşıyacak geçiş yönetiminin kurulmasından önce Esad'ın istifa etmesi gerektiğini söylüyordu.

Times'a göre Kerry bu sözleri hafta sonunda Riyad'da bir araya geldiği Yüksek Müzakere Konseyi Koordinatörü Riyad Hicab ve diğer Suriyeli muhaliflerin temsilcilerine söyledi.

Times, "ABD bu geri adımla, Esad'ın müttefikleri İran ve Rusya'nın çizgisine yaklaştı" dedi.

“Dostlarınızı kaybedersiniz”

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Halid Hoca, CNN'e açıklamasında "Kerry hiçbir vaatte bulunmadı. Hiçbir öneri de getirmedi. İran ve Rusya'nınkine benzer mesajlar verdi. Yani bir ulusal hükümet kurulması, Beşar Esad'ın iktidarda kalmasına izin verilmesi ve yeniden seçimlerde aday olması" diye konuştu.

Suriyeli muhaliflere göre, Kerry tarafların barış görüşmelerine katılmamaları ya da görüşmeleri sabote etmesi halinde, "Dostlarını kaybedecekleri" uyarısında bulunarak ABD'nin kendilerinden desteğini çekebileceği imasında bulundu.