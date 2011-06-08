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Dünya

Suriyeli lezbiyen blogger kaçırıldı!

Araf’ın kaçırıldığını kuzeni blog’undan şöyle duyurdu; 'Emine 20’li yaşlarda silahlı üç kişi tarafından kaçırıldı.'

08 Haziran 2011 03:00

T24- Suriye’de “Şam’da Eşcinsel Bir Kız” (A gay girl in Damascus) adlı blog sayfasında rejim karşıtı gösterileri cesur bir dille anlatarak tüm dünyadan insanların hayranlığını kazanan Emine Araf, önceki gece bir arkadaşıyla toplantıya giderken silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.





Araf’ın kaçırıldığını kuzeni blog’undan şöyle duyurdu; “Emine 20’li yaşlarda silahlı üç kişi tarafından kaçırıldı. Emine birine vurdu ve arkadaşına babasını bulmasını söyledi. Adamlardan biri eliyle Emine’nin ağzını kapattı ve onu üzerinde Basel Esad yazılı stickerın bulunduğu kırmızı bir Dacia Logan’a soktular. Açık ve esprili diliyle çok sayıda takipçi toplayan Emine, kitap yazmaya hazırlanıyordu. Emine’nin bırakılması için internette kampanya başlatıldı.

(http://damascusgaygirl.blogspot.com/)

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