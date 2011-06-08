Suriyeli lezbiyen blogger kaçırıldı!

T24-

http://damascusgaygirl.blogspot.com/

Araf’ın kaçırıldığını kuzeni blog’undan şöyle duyurdu; “Emine 20’li yaşlarda silahlı üç kişi tarafından kaçırıldı. Emine birine vurdu ve arkadaşına babasını bulmasını söyledi. Adamlardan biri eliyle Emine’nin ağzını kapattı ve onu üzerinde Basel Esad yazılı stickerın bulunduğu kırmızı bir Dacia Logan’a soktular. Açık ve esprili diliyle çok sayıda takipçi toplayan Emine, kitap yazmaya hazırlanıyordu. Emine’nin bırakılması için internette kampanya başlatıldı.