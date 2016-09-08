Suriyeli Kürtlerin taslak anayasası hazır



Reuters'e açıklama yapan anayasa projesinin başındaki isim, Kürt siyasetçi Hediye Yusuf Suriye'nin kuzeyinde kurdukları federal yapılanmanın anayasasının Ekim ayı başlarında tamamlanmış olacağını kaydetti.

Yusuf Türkiye'nin Cerablus'a başlattığı Fırat Kalkanı operasyonu sonrasında Suriye'nin kuzeyindeki kantonları birleştirme amacından vazgeçmediklerini belirterek, “Türkiye'nin operasyonlarına rağmen Kürtlerin bölgede etkisini artırmasını hedeflediklerini“ ifade etti.

Hediye Yusuf Menbiç'in de bu yapının bir parçası olmasını istediklerini söyleyerek, "Ekim başına dek çalışmaların tamamen tamamlanmasını planlıyoruz. Anayasa planımızdan geri adım atmayacağız, tam tersine hayata geçirmek için çalışacağız“ dedi.

Anayasa taslağında Suriye'de Kürtlerin savaşın başlamasından bu yana önemli bir güç olduğunun altı çiziliyor. 'Toplumsal sözleşme' olarak nitelendirilmesi planlanan anayasada Kamışlı'nın başkent olması öngörülüyor. Anayasa taslağının Hediye Yusuf başkanlığındaki 151 üyeli mecliste onaylanmasının ardından üç ay içinde seçim hazırlıklarına başlanması planlanıyor. Hediye Yusuf daha önce yaptığı açıklamalarda amaçlarının bağımsız bir devlet kurmak olmadığını belirtmişti.

Türkiye Suriye'de PYD'nin silahlı gücü YPG'nin Fırat'ın doğusunda kalmasını talep ediyor. Türkiye hem IŞİD, hem de YPG ve PYD'yi ‚terör örgütü‘ olarak kabul ediyor. Özgür Suriye Ordusu'nun desteği ile başlatılan Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde YPG ile yaşanan çatışmaların ardından ABD yönetiminden, ‚IŞİD'le savaşa yoğunlaşılması‘ yönünde açıklamalar gelmişti.