Suriyeli Kürtlerin kampında çatışma çıktı

Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarında bulunan ve Suriyeli Kürt militanların eğitim gördüğü kampta çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarındaki kampta çıkan silahlı çatışmanın kampta askeri eğitim gören 15 kişinin, askeri eğitim almak istememesi ve sivil yaşama dönmek istemelerinden kaynaklandığı iddia edildi.

Kuzey Irak'ta yayın yapan ve eski Bölgesel Yönetimin Başbakanı Berham Salih'e ait olduğu belirtilen Xendan adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Duhok'un Xinis ilçesinde bulunan ve Suriye'deki Kürdistan Özgürlük Hareketi mensuplarının eğitim gördüğü kampta dün silahlı çatışma çıktı.

Askeri eğitim gören Suriyeli Kürt askerler ile bunlara eğitim veren bir komutan arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Suriyeli Kürt militanların eğitildiği kampta 1 kişinin ölümü ve 4 kişinin silahla yaralanmasına neden olan çatışmanın kampta eğitim gören 15 kişinin askeri eğitim almak istememesi ve kamptan ayrılarak sivil yaşama dönmek istemesinden kaynaklandığı ileri sürüldü.