Suriyeli Kürtler'den 'anayasa' taslağı

Suriyeli Kürtler, ülkenin kuzeyinde ele geçirdikleri bölgelerde özerklik hedefi doğrultusunda federal bir yönetim oluşturulmasını öngören 'anayasa taslağı' hazırladı. Reuters haber ajansına konuşan bir Kürt yetkili, 'Toplumsal Sözleşme' olarak adlandırılan taslağın 'anayasa' niteliğinde olduğunu belirtti.

Taslak, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana oluşturulan özerk bölgelerin birleştirilmesini amaçlıyor. Suriyeli Kürt liderler daha önce de özerklik planlarını dile getirmiş, ancak hedeflerinin bağımsızlık olmadığını savunmuşlardı.

'Federal Sistem Kurucu Komisyonu' Eş Başkanı Mensur El Selum, Reuters'a yaptığı açıklamada "Toplumsal Sözleşme taslağının imzalandığını' açıklayarak, İdari Komite'nin önce bölgesel yönetimler, ardından da merkezi yönetim için hazırlıklar yapacağını kaydetti. El Selum, seçimlerle ilgili tarih vermedi.

Selum, şu an Kürtler ve müttefiklerinin kontrolünde olmayan Rakka gibi bölgelerde ise federal sisteme dahil olup olmama kararını bölge halkının vereceğini söyledi.

Rojava adı metinden çıkarıldı

Demokratik Birlik Partisi (PYD) yetkilisi Nevaf Halil de Suriye'nin kuzeydoğusundaki Rimeylan kentinde yapılan toplantıda Kürtler ile Arap ve Hristiyan müttefiklerinin Toplumsal Sözleşme'yi onayladıklarını teyit etti. Suriye Kürtleri ilan ettikleri özerk bölgeyi 'Rojava Kürdistan' ya da 'Batı Kürdistan' diye adlandırmalarına rağmen, müttefik Arap ve Hristiyan grupların endişelerini gidermek için Toplumsal Sözleşme'den 'Rojava' adının çıkarıldığı belirtiliyor.

Suriye'nin kuzeydoğusunda yoğun Kürt nüfusa rağmen, Arap ya da Hristiyanların çoğunluğu oluşturduğu birçok kent ve köy bulunuyor.

Suriye'nin kuzeyinde YPG (Kürt Halk Savunma Birlikleri) milisleriyle Suriyeli Arap ve Süryani gruplardan oluşan ve 2015 yılı ekim ayında kurulan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) siyasileşme yönünde ilk adımı 2015 Aralık ayında atmış, Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Malikiye kentindeki iki günlük konferansta milislerin siyasi kolu olarak Suriye Demokratik Konseyi adı altında bir yapı oluşturulması kararı alınmıştı.

Türkiye, ABD'nin IŞİD'le mücadelede en önemli müttefik olarak gördüğü YPG ve PYD'yi PKK'nın uzantısı ve terör örgütü olarak kabul ediyor..

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Reuters/AP/SSB/BK