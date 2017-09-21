Suriyeli Kürtler seçim düzenliyor

Suriyeli Kürtler, kurmak istedikleri federal sistem doğrultusundaki ilk yerel seçimlerini yarın gerçekleştirecek.

Suriye'deki Kürtler, Mart 2016'da ülkenin kuzeyinde kontrol ettikleri bölgelerde üç özerk kanton ilan etmiş, Temmuz ayı sonunda da, bu kantonlarda yerel seçimler düzenleyeceğini açıklamıştı. Türkiye'nin tepki gösterdiği bu adımı Şam rejimi geçen ay "şaka gibi" diye nitelemişti.

Suriyeli Kürtlerin gerçekleştireceği seçimlerin üç aşamada yapılması planlanıyor. Cuma günkü ilk aşamada, mahalle ya da nahiye düzeyindeki temsilciler seçilecek. Kasaba ve bölgelerin icra konseyleri 3 Kasım'daki seçimde belirlenecek. 19 Ocak'taki son aşamada ise hem her bir kanton için ayrı meclis, hem de ortak bir parlamento seçilecek.

"Amacımız Suriye'den ayrılmak değil"

Mart 2011'de başlayan çatışmalar öncesi ülke nüfusunun yüzde 15'ini oluşturan Suriyeli Kürtler, amaçlarının bağımsız bir devlet kurmak olmadığını belirtiyor.

Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim, "Bu seçimler, federal sistem ve federal demokrasiyi konsolide etme yönündeki ilk adım" dedi.

Komşu ülke Irak'taki Kürtlerin aksine bağımsızlık hedeflemediklerini ifade eden Müslim, "Biz Suriye'nin bir parçasıyız... Suriye'deki talebimiz ayrılık değil, talebimiz federalizm" diye konuştu.

"Seçimler demokratik değil" eleştirisi

ABD merkezli düşünce kuruluşu Washington Enstitüsü'nden Suriye uzmanı Fabrice Balanche, Suriyeli Kürtlerin gerçekleştireceği seçimler ve 25 Eylül'de Kuzey Irak'ta düzenlenmesi planlanan bağımsızlık referandumunu karşılaştırırken şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'deki seçimler, ilk adım. Irak'ta ise son adım gibi görülebilir. Her iki olayda da yerel ve uluslararası meşruiyet sağlama amacı var."

Suriyeli Kürt yetkililer, seçimlerin kapsayıcı olacağını belirtse de Kürt muhalefet partilerinin süreci boykot etmesi bekleniyor. Seçimlere sadece PYD öncülüğündeki koalisyon çatısındaki partilerin katılacağını belirten Balanche, "Bu seçimler bir demokrasi simülasyonu olacak. Çünkü çok partili bir sistem ya da özgürlük yok" yorumunda bulundu.

Türkiye, PKK'nın Suriye kolu olarak tanımladığı PYD'yi terör örgütü olarak kabul ediyor. Kuzey Irak'taki referanduma şiddetle karşı çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de bir Kürt devleti kurulmasına da asla izin vermeyeceğini söylemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP,CÖ/BK