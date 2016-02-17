Suriyeli komutan: ABD'nin herhangi bir katkıda bulunduğunu henüz görmedim

Suriyeli bir komutan, 'Rusya'nın müdahalesi bir nimet' ifadesini kullandı. Komutan, ordunun Rakka yolunun yanı sıra Palmira antik kenti yakınlarında da ilerlediğini aktardı. ABD'nin herhangi bir katkıda bulunmadığını söyleyen komutan, "Tam aksine IŞİD'i güçlendiren onlar" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre; Amerikan CNN televizyonu, Suriye’ye giderek Hama’da orduyla cephede görüştü. İsmini vermek istemeyen bir Suriyeli komutan CNN’den Frederik Pleitgen'e konuştu ve ordunun operasyonlarını anlattı.

IŞİD ve El Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cephesi’yle savaştıklarını söyleyen komutan, “Rusya’nın müdahalesi bir nimet oldu” ifadesini kullandı. Rusya’nın kendilerine hava saldırılarının yanı sıra, istihbarat sağlayarak da yardım ettiğini söyleyen komutan, ordunun yalnızca Rakka yolunda değil, Palmira antik kenti yakınlarında da ilerlediğini aktardı.





"ABD'nin katkı sağladığını henüz görmedim"



Halep operasyonunun ordu için daha öncelikli olduğunu söyleyen komutan, “Tabii ki bizim operasyonlarımız aynı zamanda Lazkiye ve Halep’teki savaş alanlarına da bağlı” açıklamasında bulundu. “Şu anda öncelik Türkiye sınırını kapamak – tüm örgütlere giden ikmal yollarını kesmek” diyen komutan, IŞİD’e karşı mücadelede herhangi bir ülkeden gelecek yardıma açık olduklarını söyledi. Söz konusu ülkeler arasında ABD ve müttefiklerinin de olduğunu söyleyen komutan, sözlerini, “ABD? Onlar bir şey yapıyor mu? Onların herhangi bir katkıda bulunduğunu henüz görmedim. Tam aksine, IŞİD’i güçlendiren onlar” şeklinde sürdürdü.



"Dış müdahale olmazsa bu yılın sonunda Rakka'da olabiliriz"



İddiasını güçlendirmek amacıyla CNN’e ABD yapımı Hummer araç gösteren komutan, IŞİD’in, orduya saldırırken bu aracı kullandığını söyledi. Komutan, aracı Rus yapımı bir füzeyle imha ettiklerini de aktardı.

IŞİD’in Suriye’den tamamen çıkarılıp çıkarılamayacağı sorusuna, “Tahmin edemem. Ancak Suudi Arabistan veya Türkiye’den herhangi bir müdahale olmazsa bu yılın sonunda Rakka’da olabileceğimizi düşünüyorum” yanıtını verdi.