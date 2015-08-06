Suriyeli kız kardeşler taciz yüzünden 100 iş değiştirdi!

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan 20 yaşındaki Lilaf ve 19 yaşındaki Nadya Selim kardeşler, tacize uğradıkları için 100'ün üzerinde işyeri değiştirdiklerini söyledi.

Kız kardeş Nadya Selim ise günlük 10 lira yevmiye ile garsonluk, bulaşıkçılık, temizlikçilik gibi işlerde çalıştığını ama taciz nedeniyle birçok işte uzun süre çalışma imkanı bulamadığını söyledi. Nadya Selim de, "Suriyeliyim dediğimizde otobüste, yolda, her yerde taciz ediliyoruz ve birlikte olmak istiyorlar" diye yakındı.

Mehmet Çınar'ın DHA'da yer alan haberine göre, Suriye'den yaklaşık 4 yıl önce iç savaş nedeniyle aileleriyleTürkiye 'ye sığınan ve bugün 20 yaşında olan Lilaf Selim 4 yıl önce Hatay'a geldiklerini, yaklaşık 1 yıl sonra Antalya'ya geçtiklerini anlattı. Annesi, iki erkek kardeşi ve 19 yaşındaki kızkardeşi Nadya ile birlikte Antalya'da zemin katta bir ev kiraladıklarını ve uzun süre bu şekilde yaşadıklarını anlatan Lilaf Selim, girdiği her işte tacize uğradıklarını söyledi.

Bir çok işyerinde çalıştığını anlatan Lilaf Selim, "Garsonluk, kuaförlük, bulaşıkçılık, temizlikçilik... Her gittiğim işyerinde ilk başta 'kızım gibi' diyerek yaklaşıyorlardı. Sonra ise 'Elini tutabilir miyim, çok güzelsin, öpebilir miyim' gibi sözlerle karşılaştım. Para teklif ederek ilişkiye girmemi bile istediler" dedi.

Taciz sebebiyle ayrıldılar paralarını da alamadılar

Bir çoğunda tacizlerin işyeri sahipleri veya çalışanları tarafından, bazılarında da müşteriler tarafından yapıldığını anlatan Lilaf Selim, isteklerini yerine getirmeyip işten ayrıldığını ve bu kez de parasını alamadığını dile getirdi.

Bu şekilde 100'ün üzerinde taciz olayı yaşadığını anlatan Lilaf Selim, "Sen Suriyelisin, bir şey yapamazsın. Şikayet edemezsin. Zaten kaydın yok. Polis bize bir şey yapmaz" gibi tehditlerle ve 20'li yaşlardan 50-60'lı yaşlara kadar birçok kişinin taciziyle karşılaştığını söyledi.

Suriye'de dövme yapmayı öğrendiğini ve küçüklükten beri de bu işi sevdiğini belirten Lilaf Selim, Suriye'de dövmenin kızlar için ayıp sayıldığından yapamadığını, Türkiye'de de çalıştığı işyerlerinde sürekli taciz edildiğinden çalışamadığı için dövme yapmaya başladığını dile getirdi.

'Ciddi maddi sıkıntı yaşıyoruz'

Ciddi maddi sıkıntı yaşadıklarını ama Halep'teki evleri yıkıldığı ve her gün bombalar patladığı için Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldıklarını aktaran Lilaf Selim, Suriye'de okula giderken öğrendiği dövme işini şimdi tacize uğramamak için evde yapmaya başladığını kaydetti.

Evde çalışırken yanında ailesi olduğu için taciz olayıyla karşılaşmadığını kaydeden Selim, ancak bazılarının 'Orada rahat edemiyorum, benim evde yapalım' gibi isteklerde bulunduğunu, fakat kabul etmediğini söyledi.

Lilaf Selim, Antalya'da tanıştığı ve iki yıldır samimi görüştüğü bir kız arkadaşının, arkadaşı için dövme yaptıracağını söyleyerek kendisine erkeklerle para karşılığı ilişki kurma yönünde bir girişimde bulunduğunu da şöyle anlattı:

"Çok iyi arkadaşımdı. O zaman dövme makinem yoktu ve makine almak için para biriktirmeye çalışıyordum. Dövme yaptıracak arkadaşının evinde makine olduğunu söyledi. Bir araç geldi ve kız arkadaşımla beraber bindik. 2 saat dolaştırdılar. Kız arkadaşım bana 'Zaten paran yok. Paranı al yap git' diyerek, araçtaki erkeklerle ilişkiye girmemi istedi. O an başımdan kaynar su döküldü. Araçtan inip 2-3 saat eve yürüdüm. Bir daha onunla da görüşmedim."