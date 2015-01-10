Suriyeli kardeşler fırın havalandırmasında ısınmaya çalıştı

Suriye'deki savaş nedeniyle iki sene önce aileleriyle birlikte İstanbul'a gelen 6 yaşındaki Zeynep Abdullah ve kardeşi 5 yaşındaki Ahmed Abdullah, soğuk havada bedenlerini fırın havalandırmasına oturarak ısıtmaya çalıştı.

Havaların soğuk olduğu bugünlerde yaşıtları okula giderken onlar ailelerine yardımcı olmak için çalışmak zorunda olan yaşları küçük ama mücadelesi büyüklerden.



Zaman gazetesinden Hamza Özdemir'in haberine göre, Taksim Balo Sokak'ta bulunan bir ekmek fırını. Fırının havalandırma sisteminde ısınmaya çalışan iki Suriyeli kardeş. Ayaklarında terlikler, soğuktan sinmiş iki küçük beden.



Halepli kardeşler üşüdüklerinde fırın için yapılan havalandırmanın verdiği ısıyla soğuktan az da olsa korunabildiklerini söylüyorlar.