Suriyeli kadına tacizi engellemeye çalışan Suriyeli gencin ölümünde tutuklama

Bursa'da Suriyeli bir kadına hakaret eden gruba engel olmaya çalışan 17 yaşındaki Suriyeli Hamza Ajan dövülerek öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde meydana gelen olay, 15 Temmuz günü akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Gürsu’nun İstiklal Mahallesi’nde pazarcılık yapan 17 yaşındaki Hamza Ajan, bir grup tarafından hakaret edilen Suriyeli bir kadını savunmaya çalıştı. Ancak Ajan, kadını hakaretlerle taciz eden 4 kişinin saldırısına uğradı ve şiddetli şekilde dövüldü. Darp edildikten sonra fenalaşan Hamza Ajan yere yığıldı.

Çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne götürülen Hamza Ajan, buradaki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen olayın yaşandığı gece saat 03.00 civarında öldü.

Olaya ilişkin tahkikatı sürdüren Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayete karıştığını belirledikleri ve pazarcılık yapan şüpheli M.S. (15) ile kardeşi M.S.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.S, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.