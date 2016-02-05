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Suriyeli iki kardeş yangında hayatını kaybetti!

Çocukların cansız bedenleri morga kaldırıldı

05 Şubat 2016 22:04

İstanbul’un Eserler ilçesinde Suriyeli bir ailenin kaldığı evde çıkan yangında 10 aylık Suphi Hanna ve 4 yaşındaki Muhammet Hanna hayatını kaybetti. 

Radikal’in haberine göre  Birlik Mahallesi 789. sokaktaki konutta yangın çıktı.  Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekiplerin, yangının kontrol altına aldığı evden 10 aylık Suphi Hanna ile 4 yaşındaki Muhammet Hanna'nın cansız bedenleri çıkarıldı.

Olayın görgü tanıkları 3 çocuğu bulunan anne Rona Hanna'nın yangından bir çocuğunu kurtarabildiğini anlattı.

Yangında hayatını kaybeden 2 çocuğun cesedi Bağcılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yanan evde inceleme yaptı.

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