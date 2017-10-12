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Suriyeli hamile kadını ve bebeğini öldürenler hakkındaki iddianame kabul edildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde, Suriyeli 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık bebeğini öldürmekle suçlanan sanıklar Birol Karacal ile Celal Bay hakkında hazırlanan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 50'şer yıla kadar

12 Ekim 2017 16:01

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Kaynarca İlçesi\'nde, Suriyeli 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık bebeğini öldürmekle suçlanan sanıklar Birol Karacal ile Celal Bay hakkında hazırlanan 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 50\'şer yıla kadar hapis cezası istemi ile hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma 1 Aralık\'ta görülecek.
Kaynarca İlçesi\'nde Suriyeli hamile kadın Emani Al-Rahmun ve 10 aylık bebeği bebeği Halaf\'ın öldürülmesi olayı ile ilgili Birol Karacal ile Celal Bay hakkında hazırlanan 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 50\'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede, Birol Karacal ile Celal Bay hakkında, \'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme\', \'gebe olduğu bilinen kadını öldürme\', \'çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme\', \'nitelikli cinsel saldırı\', \'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\', \'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme\', \'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme\' ile \'nitelikli yağma\' suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl 6\'şar aydan 50\'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Sakarya Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 1 Aralık\'ta görülecek olan ilk duruşmasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) müdahil olacağı belirtilirken, birçok sivil toplum örgütününde katılacağı öğrenildi.

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