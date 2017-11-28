Suriyeli hamile kadın ve bebeğini öldüren canilerin yargılanmasına başlanıyor

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Kaynarca ilçesinde, 9 aylık hamile olan 20 yaşındaki Suriyeli Emani Al-Rahmun ve 10 aylık bebeğinin öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine cuma günü Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlanacak. Davada tutuklu sanıklar Birol Karacal ile Celal Bay, 3\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemi ile yargılanacak.

Kaynarca\'da geçen 6 Temmuz\'da meydana gelen olayda, Suriye\'de yaşanan savaştan kaçarak Türkiye\'ye gelen Halid Al-Rahmun\'un eşi Emani ile erkek bebeği Halaf Al-Rahmun, Birlik Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulundu. Emani Al-Rahmun ile bebeğini vahşice öldüren, Suriyeli ailenin komşusu Birol Karacal ile Celal Bay yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 12 sayfalık iddianamede, tutuklu sanıklar Karacal ve Bay, \'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme\', \'gebe olduğu bilinen kadını öldürme\', \'çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme\', \'nitelikli cinsel saldırı\', \'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\', \'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme\', \'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme\' ve \'nitelikli yağma\' suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 30 yıl 6 aydan 50\'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle cuma günü yargılanmaya başlayacak. Davanın iki tutuklu sanığı, güvenlik nedeniyle açıklanmayan bir ildeki cezaevine nakledilmişlerdi.

KADEM, DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPACAK

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya Temsilciliği\'nin davayı takip ederek, duruşma öncesi açıklama yapacağı bildirildi. Derneğin açıklamasında, Emani Al-Rahmun\'un karnında bebeği ve yanında 10 aylık çocuğuyla vahşice katledildiği hatırlatılarak, zalim bir rejimin vahşetinden kaçan ve Türkiye\'de misafir olarak ağırlanan Suriyeli ailenin başına gelen kan dondurucu hadiseyle ilgili faillerin en ağır cezayı almalarını sağlamak için davanın takip edileceği belirtildi. Bunun, Türkiye\'ye emanet olan bir aileye karşı sorumluluk olarak görüldüğü ifade edilen açıklama şöyle:

\"KADEM olarak bizler kadının \'kadın\' olmasından dolayı uğradığı şiddete, kadın cinayetlerine, ayrımcılığa ve failleri koruyan yargı kararlarına karşı topyekûn bir mücadelenin başlaması gerektiğine inanıyoruz. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere, insanlığa karşı yapılan her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu, insan hayatını hiçe sayan, gözünü dahi kırpmadan bir canı alabilen katillerin en ağır cezayı almaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz.\"



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