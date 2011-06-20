-SURİYELİ GÖSTERİCİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ AMMAN (A.A) - 20.06.2011 - Suriye'de göstericilerin, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın konuşmasından sonra ülkenin çeşitli kentleri ve banliyölerinde sokaklara döküldüğü bildirildi. Eylemciler, sokaklara dökülen göstericilerin, Esad'ın konuşmasını kınayarak, bunun, geniş bir siyasi değişim yönündeki taleplerini karşılamadığını dile getirdiklerini söylediler. Bir görgü tanığı da Reuters ajansına telefonla yaptığı açıklamada, İrbin kentinin banliyösünde toplanan 300 protestocunun, "Katillerle diyalog yok" sloganları attıklarını kaydetti.