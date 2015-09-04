Suriyeli göçmenler neden Körfez ülkelerine gitmiyor?

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarına dayandırdığı verilerine göre Türkiye'de 1.938.999, Lübnan'da 1.113.941, Ürdün'de 629.245, Irak'ta 249.463, Mısır'da 132.375, Kuzey Afrika ülkelerinde ise 24.055 olmak üzere toplam 4.088.078 kayıtlı Suriyeli yaşamasına rağmen, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'te hiç Suriyeli olmaması tepki çekti.

Hürriyet gazetesi'nden Sevin Turan, Suriyelilerin Körfez ülkelerine gitmemesinin şu şebeplere bağladı:

"Suriyelilerin vizesiz girebildiği Arap ülkeleri bir elin parmaklarını geçmiyor: Cezayir, Moritanya, Sudan ve Yemen. Yani vizesiz geçişin mümkün olması, Türkiye ve Ürdün gibi ülkelerin tercih edilmesine bir numaralı etken.

Turist vizesi ya da çalışma izni çok maliyetli

Vizeyle giriş yapmaya niyetlenenler için durum daha da çetrefil. Resmi olarak Suriyeliler bir Körfez ülkesine girebilmek için turist vizesine ya da çalışma iznine başvurabiliyor. Ancak bu sürecin çok maliyetli olduğu, dahası bu ülkelerde yazılı olmayan kurallar gereği Suriyelilere vize süreçlerinde büyük zorluklar çıkarıldığı biliniyor.

Savaştan önce Suriye'den bu ülkelere göçmüş olanlar ya da aile üyeleri buralarda yaşayanlar bir nebze daha şanslı. Onlara kalış sürelerini uzatma ya da aileleriyle birleşme şansı verilebiliyor.

Bununla birlikte Körfez ülkelerinin hükümetlerinin Suriyeliler karşısındaki tavrı pek değişecek gibi değil. Kaldı ki kapılar açılsa bile ciddi bir geçim sorunu ortaya çıkabilir.

Zira Körfez'de kalifiye olmayan eleman arayışında Güneydoğu Asya ve Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerin vatandaşları, kalifiye işlerde ise "ulusallaştırma" hamlesi doğrultusunda ülkelerin kendi vatandaşları tercih ediliyor. Hatta 2012 yılında Kuveyt hükümeti, emirlikteki yabancı işçi sayısını 10 yıl içinde 1 milyona düşürme kararı bile aldı."