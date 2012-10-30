'Suriyeli General Mahmud el-Halidi öldürüldü'

Suriye devlet televizyonu, Hava Kuvvetleri'nden Pilot General Abdullah Mahmud el Halidi'nin Şam'ın kuzeyinde öldürüldüğünü açıkladı.

AFP'nin aktardığına göre, kanalın haberinde, "Ulusal kişilikleri ve bilim insanlarını hedef alan silahlı terörist gruplar, Şam'ın Rükneddin mahallesinde Hava Kuvvetleri'nden Pilot General Abdullah Mahmud el Halidi'yi katletmiştir" denildi. Haberde başka detay verilmedi.

El Cezire'ye konuşan muhalif aktivistler ise Halidi'nin taraf değiştirmek istediğini, "bu nedenle rejimin o bunu yapamadan kendisinden kurtulduğunu" iddia etti.

Suriye'de isyancılar daha önce de önde gelen siyasi ve askeri figürleri hedef alan suikastlar düzenlenmişti.

Temmuz ayında Şam'da Ulusal Güvenlik Kurulu toplantısı esnasında düzenlenen bombalı saldırıda İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim el Şaar, Savunma Bakanı Davud Raciha'nın yanı sıra Suriye lideri Beşar Esad'ın kayınbiraderi ve savunma bakan yardımcısı Asıf Şevket hayatını kaybetmişti.

Suriye'de bir ilk

Suriye'de Kurban Bayramı’nın bitişinin ardından savaş uçaklarının isyancılara ait hedeflere yönelik operasyonlarına hız verdiği bildirildi.

Suriye'de 19 aydır süren olayların başlangıcından bu yana ilk kez başkent Şam'a savaş uçaklarıyla bir hava saldırısı düzenlendiği öne sürüldü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, "Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir jet, Şam'ın doğusundaki Cobar mahallesine dört bomba bıraktı" denildi.

Suriye Hava Kuvvetleri’nin Humus’un dış mahalleleri ile Şam ve Halep’i birbirine bağlayan karayolu üzerinde bulunan Maarat el Numan kasabasına bombardıman düzenlediği belirtildi.

Aktivistler bombardımanda 28 sivilin öldürüldüğünü iddia ederken, bir bebeğin yıkıntılar arasından çıkarılma görüntülerini yayınladı.