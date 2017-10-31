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Suriyeli genci bıçakla yaralayıp bisikletini çaldılar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde Suriye vatandaşı Vesih E

31 Ekim 2017 15:39

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde Suriye vatandaşı Vesih E.\'nin yolu, yine Suriyeli oldukları değerlendirilen 3 kişi tarafından kesildi. Şüpheliler, Vesih E.\'yi bıçaklayıp kullandığı elektrikli bisikleti alarak kaçtı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken kaçan şüpheliler ise aranıyor.
İnegöl\'de Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi\'nde kullandığı elektrikli bisikletle hareket halinde olan 21 yaşındakii Vesih E.\'nin yolunu kesen 3 kişi bisikleti zorla almak istedi. Şüpheliler, kendilerine direnen Vesih E.\'yi bıçakla yaraladıktan sonra bisikleti alarak kaçtı. Kolundan yaralanan Vesih E. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Eşgalleri belirlenen ve Suriyeli oldukları değerlendirilen 3 şüpheli ise polis tarafından aranıyor. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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