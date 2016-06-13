Suriyeli gazeteciye saldırıyı IŞİD üstlendi

IŞİD, Urfa'da Ayn Vatan gazetesinde çalışan Ahmed Abdulkadir'in yaralandığı silahlı saldırıyı üstlendi. Bununla birlikte, Türkiye'de Suriyeli gazetecilere yönelik dört saldırı da IŞİD'e ait.

IŞİD, Amaq’ta haber ajansı üzerinden Abdulkadir’e yönelik saldırıyı üstlendi. Haberde Abdulkadir’in IŞİD ve Esad karşıtı Suriyeli yurttaş gazetecilerin oluşumu olan Raqqa is Being Slaughtered Silently (RBSS; Rakka Sessizce Katlediliyor) grubunun da kurucuları arasında yer aldığı belirtildi.

Abdulkadir, dün (12 Haziran) akşam otomobil içindeyken kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldrııya uğramıştı. Başından yaralanan gazeteci hala hastanede tedavi altında.

IŞİD, Abdulkadir’in kardeşi İbrahim Abdulkadir de öldürmüştü. İki kardeş de RBSS aktivisiti ve Ayn Vatan çalışanıydı.

Türkiye'de dört Suriyeli gazeteci öldürüldü

30 Ekim 2015’te iki Suriyeli gazeteci, İbrahim Abdulkadir ile Firaz El Hamadi, Urfa’da, beraber yaşadıkları evde öldürülmüştü.

27 Aralık’ta da gazeteci Naci El Jerf, Antep’te sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerce tabancayla başından vurularak öldürülmüştü. Jerf IŞİD ile ilgili yaptığı belgeselle tanınıyordu.

13 Nisan’da da Halep Today’ın muhabiri Muhammed Zahir el Şerkat Antep’te sokakta yürürken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından ve elinden yaralanan gazeteci tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Dört gazetecinin cinayetini de IŞİD üstlenmişti.

Antep'te gazetecilere "IŞİD haber yapmayın" talimatı

El Jerf ile el Şerkat'ın öldürüldüğü Antep'te, geçtiğimiz hafta, Valilik, Emniyet, Belediye ve Gaziantep Üniversitesi yetkilileri basın çalışanlarına IŞİD haberleri yapmamalarını ve haberlerde de Antep ismini kullanmamalarını söylemişti.