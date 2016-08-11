Suriyeli doktorlardan Obama'ya çağrı: Halep uçuşa yasak bölge ilan edilmezse şehirde hastane kalmayacak

Suriye'nin Halep kentinde, muhaliflerin kontrolündeki alanlarda görev yapan son doktorlar, ABD Başkanı Barack Obama'ya bir mektup yazarak kentteki 250 bin sivile yardım ulaştırılmasını talep etti.

29 doktorun imzasının yer aldığı metinde, sağlık merkezlerine yönelik hava saldırılarının bu oranda sürmesi durumunda bir ay içinde bunların hepsinin yok olacağı belirtildi.

Doktorlar, hava saldırılarının durması için Halep'in uçuşa yasak bölge ilan edilmesini talep etti. Metinde, Suriye'de geçen ay sağlık merkezlerine toplam 42 saldırının düzenlendiği, bunlardan 15'inde, çalıştıkları hastanelerin hedef alındığı belirtildi.

Bu arada Rusya, kente yardım malzemelerinin ulaştırılması için, her gün üç saat boyunca saldırılarını durduracağını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, yaptığı açıklamada, hem hava hem de kara saldırılarının her gün yerel saatle saat 10.00 ve 13.00 arasında kesileceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler ise bunun yetersiz olacağını söyledi ve 48 saatlik aralar talep etti.

Halep'te son günlerde yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Hükümet güçleri Rusya'nın hava desteğiyle Temmuz ayında muhaliflerin denetimindeki bölgeyi kuşatmaya almıştı.

İsyancı gruplar ise geçtiğimiz günlerde kuşatmayı kırdığını söylemişti.