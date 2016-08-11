T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriyeli doktorlardan Obama'ya çağrı: Halep uçuşa yasak bölge ilan edilmezse şehirde hastane kalmayacak

Suriye'de sadece geçen ay sağlık merkezlerine 42 saldırı düzenledi

11 Ağustos 2016 10:45

Suriye'nin Halep kentinde, muhaliflerin kontrolündeki alanlarda görev yapan son doktorlar, ABD Başkanı Barack Obama'ya bir mektup yazarak kentteki 250 bin sivile yardım ulaştırılmasını talep etti.

29 doktorun imzasının yer aldığı metinde, sağlık merkezlerine yönelik hava saldırılarının bu oranda sürmesi durumunda bir ay içinde bunların hepsinin yok olacağı belirtildi.

Doktorlar, hava saldırılarının durması için Halep'in uçuşa yasak bölge ilan edilmesini talep etti. Metinde, Suriye'de geçen ay sağlık merkezlerine toplam 42 saldırının düzenlendiği, bunlardan 15'inde, çalıştıkları hastanelerin hedef alındığı belirtildi.

Bu arada Rusya, kente yardım malzemelerinin ulaştırılması için, her gün üç saat boyunca saldırılarını durduracağını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, yaptığı açıklamada, hem hava hem de kara saldırılarının her gün yerel saatle saat 10.00 ve 13.00 arasında kesileceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler ise bunun yetersiz olacağını söyledi ve 48 saatlik aralar talep etti.

Halep'te son günlerde yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Hükümet güçleri Rusya'nın hava desteğiyle Temmuz ayında muhaliflerin denetimindeki bölgeyi kuşatmaya almıştı.

İsyancı gruplar ise geçtiğimiz günlerde kuşatmayı kırdığını söylemişti.

ETİKETLER

HalepSuriyesağlık merkezleriBarrack Obama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24