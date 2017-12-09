'Suriyeli çocuklara yönelik rehberlik hizmeti kılavuzu'ndan: Temel sorun ucuz işçilik ve istismar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve UNICEF ortaklığıyla hazırlanan “Geçici Koruma Statüsündeki Bireylere Yönelik Rehberlik Hizmetleri Kılavuz Kitabı”nda dikkat çekici tespitler yer aldı. Türkiye’de öğrenim gören Suriyeli öğrencileri tanımak amacıyla hazırlanan kılavuzda, çocuk ve kadın istismarı ile ekonomik zorluklar Suriyeli öğrencilerin karşılaştığı sorunların başında sıralandı. Kılavuzda Türk ve Suriyeli öğretmenlerin Suriyeli öğrencilere ilişkin görüşleri paylaşıldı.

Çocukların yüzde 41’i okula gidemiyor

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre iç savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalarak Türkiye’ye sığınan ve resmi verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 3,89’unu oluşturan Suriyeli mültecilere yönelik eğitimde rehberlik hizmetleri kılavuzu yayımlandı. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Kasım 2016 istatistiklerine göre, Türkiye’ye sığınan okul çağındaki Suriyeli çocukların yüzde 41’inin okula gitmediği belirtilerek 291 bin 39 Suriyeli öğrencinin ise geçici eğitim merkezlerinde eğitim aldığı açıklandı.

Düşük maaşla çalışma koşulları

Geçici eğitim merkezlerinde görev yapan 56 Türk rehber öğretmenin ve 45 Suriyeli öğretmenin görüşlerine yer verilen kılavuzda aynı zamanda bazı öğretmenlerin mültecilere ilişkin dikkat çekici tespitleri yer alıyor.

Kılavuzda, geçici koruma statüsündeki Suriyeli çocukların bulunduğu eğitim kurumlarında görev yapan Suriyeli öğretmenlerin de görüşlerine yer verildi. Suriyeli öğretmenler, ucuz işçilik ve istismarın Türkiye’de eğitim gören Suriyeli öğrencilerin karşılaştığı sorunların başında geldiğini vurguladı.

Çalışmaya katılan öğretmenlerin dikkat çektiği sorunların bazıları şunlar oldu:

- Ucuz işçiliğin getirdiği düşük maaşlar.

- Düşük maaş koşulları altında çalışma.

- Çocuk ve kadın istismarlarının yaşanması.

- Ev kiralarının Suriyelilere fahiş fiyatla sunulması.