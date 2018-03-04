Suriyeli çocuklar için eğitim kampanyasında toplanan bağışlar teslim edildi

ANKARA, (DHA) - HATAY İnsani Yardım Vakfı (İHH) önderliğinde başlatılan ve BAKİDER ile yürütülen eğitim kampanyası kapsamında toplanan bağışlar; sanatçı, gazeteci, yazar ve aktivistlerden oluşan İHH gönüllüleri tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Oyuncu Sinan Albayrak, yazar Neşe Kutlutaş, BAKİDER Başkanı Emin Bajric, BAKİDER Başkan Yardımcısı Enes Demir, İHH Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Mukadder Kırbaş, İHH Eğitim Sorumlusu Mustafa Çağlı, Turuncu dergisi Genel Yayın Yönetmeni Zahide Ceylan ile aktivistler Yağmur Alsharif, Özlem Akgüç, Esra Demirci ve Sema Arslan’dan oluşan ekip İdlib bölgesindeki okullarda toplanan eğitim araç-gereçlerini dağıttı.

Ekip ilk olarak geçtiğimiz yıl İHH tarafından yaptırılarak hizmete açılan İdlib kırsalındaki Rahmet Köyü’nü ziyaret etti. Köyde bulunan okulda, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitim araç-gereçlerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan diş bakım seti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından UNICEF ile ortak geliştirilen öğrenci ve öğretmen eğitim seti dağıtıldı. Ziyaretin ikinci durağı ise 100 binden fazla kişinin yaşadığı Kerame Mülteci kampı oldu. Kampta bulunan Risale Okulu’ndaki çoğunluğu yetimlerden oluşan 970 çocuğa çeşitli hediyeler ile eğitim setleri dağıtımı gerçekleştirildi.

Bugüne kadar yapılan en kapsamlı eğitim kampanyasıyla toplanan bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ekip daha sonra İHH tarafından 2016 yılında açılan ve aylık 1,5 ton sargı bezi üretimi yapılan fabrikayı ziyaret etti. Fabrika kurulduğu günden itibaren 14 personeliyle Suriye’de kurtarılan bölgelerdeki tüm hastanelere ücretsiz sargı bezi desteği yapıyor. Bir sonraki durak ise; ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz alışveriş yapabildiği Tauniye Hayır Çarşısı oldu. Geçtiğimiz ay açılan çarşıdan günlük 50 aile faydalanabiliyor.

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