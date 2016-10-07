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Deutsche Welle

Suriyeli çocuklar için acil yardım çağrısı

Suriye savaşında en fazla etkilenenlerin çocuklar olduğuna dikkat çeken SOS Çocuk Köyü adlı yardım kuruluşu çocuklara acil psikolojik destek çağrısı yaptı

07 Ekim 2016 18:13

SOS Çocuk Köyü, psikolojileri savaştan olumsuz etkilenen Suriyeli çocuklar için acil yardım çağrısı yaptı. Derneğin Suriye Acil Yardım Koordinatörü Katharina Ebel, Münih’te yaptığı açıklamada ‘’Aralıksız süren savaş ortamı nedeniyle birçok Suriyeli çocuk travma altında ve acil psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyorlar’’ diye konuştu. Ebel, birçok çocuğun umudunu kaybettiğini ve ‘’böyle yaşamaktansa ölmeyi tercih ettiklerini’’ söylediklerini vurguladı.

Suriye'nin kayıp nesli

Dernek ayrıca psikologların bu çocukların yalnızca savaş travmasıyla başa çıkmak zorunda kalmadığı, aynı zamanda eğitim imkânları da bulunmadığı için bir bakıma ‘’kayıp nesil’’ olarak nitelendirildikleri tespitine dikkat çekti. ‘’Savaş sona erdiğinde bu çocukların yardım almadan herhangi bir şansa sahip olmaları olası gözükmüyor’’ diyen Ebel, çocukların eğitimlerine devam etmelerinin sağlanmasının yanında psikolojik destek görmeleri gerektiğini söyledi.

SOS Çocuk Köyü ve diğer sivil yardım örgütleri halihazırda travma yaşayan Suriyeli çocukların ancak yüzde sekizine ulaşabiliyor.

Geçen hafta derneğin Şam'da bulunan yerleşkesi havan topu saldırısına uğramış, ancak şans eseri çalışanlardan ve yerleşkede bulunan çocuklardan yaralanan olmamıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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