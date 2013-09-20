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Dünya

Suriyeli çocuklar gaz maskesi üretiyor

Olası bir kimyasal silah saldırısından korunmak için aralarında çocukların da bulunduğu Suriyeliler gaz maskeleri üretiyor

20 Eylül 2013 22:04

 

Uluslararası toplum, Suriye için çözüm arayışını sürdürürken ülkede şiddet ve ölüm sürüyor. Olası bir kimyasal silah saldırısından korunmak için aralarında çocukların da bulunduğu Suriyeliler gaz maskeleri üretiyor. Korku, Şam yakınlarındaki Guta'da dayanışmayı sağladı. Yeni bir kimyasal gaz saldırısından korkanlar, derme çatma, eldeki tüm malzemelerle gaz maskeleri yapmaya çalışıyor. Aralarında çok sayıda çocuk çalışıyor.
Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre gaz maskesi yapanlar arasındaki İbrahim Sami, gaz maskelerini, ağustostaki kimyasal silah saldırısında yüzlerce kişinin ölmesinin ardından yapmaya başladıklarını söylüyor. Pamuk, kömür, bal mumu ve benzer malzemeler kullandıklarını söyleyen Sami, bu maskelerin insanları korumasını umud ettiklerini anlatıyor.
Konvansiyonel silahlarla devam eden şiddet ise gün geçtikçe daha korkunç bir hâl alıyor. Ülkenin birçok yerindeki çatışma bölgelerinden basına, tüyler ürperten görüntüler yayılıyor. Saldırlarda, Suriye Ordusu'na ait savaş uçaklarının, muhalifleri hedef aldığı öne sürülüyor.
Ülkede çatışmalar sürerken, atölyede, günde 300'e yakın gaz maskesi üretiliyor. Üretim, civar yerlerdeki insanların bağışlarıyla yapılıyor. Çünkü buradakiler, uluslararası toplumun halat çekme yarışına bel bağlamak istemiyor.
 

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