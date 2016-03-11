Suriyeli çocuğu yere vuran esnaf: Çok pişmanım

İzmir'de küçük yaştaki Suriyeli bir çocuğu darp ettiği iddiasıyla emniyete alınan zanlı Musa D. "kasten yaralama, küçük yaşta çocuğa kötü muamele" suçlarından yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi. Musa D, gazetecilerin "Vicdanınız sızladı mı?" sorusuna "Çok pişmanım, özür dilerim" şeklinde cevap verdi.

İzmir'de esnaf şiddeti; Suriyeli çocuğu yere vurdu!

Kemeraltı İpek Pazarı Caddesi'ndei bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan darp olayın ardından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülen 36 yaşındaki Musa D, "Kasten yaralama, küçük yaşta çocuğa kötü muamele, toplumda infial yaratmak, kendini koruyamayacak kişiye saldırı" gibi suçlamalarla İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre Zanlı Musa D, gazetecilerin "Vicdanınız sızladı mı?" sorusuna "Çok pişmanım, özür dilerim" şeklinde cevap verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, "Böyle bir şey kabul edilemez. Şiddete sıfır tolerans diyoruz. Bir çocuğa karşı yapılan bu davranış asla kabul edilebilecek bir şey değil, insanlık dışı" ifadelerini kullandı.

Bakan Ramazanoğlu, ailesinin durumu bilinmeyen çocuğun kimsesiz olması halinde koruma altına alınacağına dikkat çekti.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda seyyar satıcılık yapan Zanlı Musa D'nin, kovalayarak yakaladığı çocuğu havaya kaldırıp yere fırlatışı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.