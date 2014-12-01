'Suriyeli bakireler 5 bin TL'ye satılıyor'

Prof. Dr. Ümit Özdağ, Suriyeli mülteciler hakkında planlama yapılmadığını belirterek, bakire kadınların 5 bin TL'ye alınıp, satıldığını ileri sürdü.



Bir konferansa katılmak üzere Almanya'da bulunan 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ Duisburg'ta çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Konferansa katılmak üzere Almanya’da bulunan 21’inci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı ve 21’inci Yüzyıl Dergisi Editörü Prof. Dr. Ümit Özdağ, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçimlerde yüzde 45 oy istediğini söyledi.



DHA'nın haberine göre, Prof.Dr. Ümit Özdağ, Ortadoğu’daki sıcak gelişmeleri, Türkiye ile Suriye, Irak ilişkilerini ve AKP Hükümeti’nin icraatlarını anlatan sunum yaptı ve ardından kendisini izlemek için salonu dolduranlardan gelen soruları yanıtladı.



Salondan gelen bir soru üzerine AKP’nin gelecek Haziran ayında yapılacak olan genel seçimler açışından büyük bir sıkıntı içinde olduğunu dile getiren Özdağ, şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başbakan Davutoğlu’nun seçim hedefi bir birinden ayrılıyor. Başkanlık sistemini hedefleyen cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefi seçimde yüzde 50’nin üzerine çıkmak, başbakan Davutoğlu’nun ise yüzde 45. Sebebi de, yüzde ellinin üzerine çıkarsa Davutoğlu’nun başbakanlığı gidecek, başkanlık rejimine geçilecek. Oy oranı yüzde 45’te kalırsa, Davutoğlu’nun başbakanlığı devam edecek, Türkiye parlamenter sistemde devam edecek" diye konuştu.

'CHP oy kaybına uğrayabilir'

Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Tunceli ziyaretini şu sözlerle değerlendirdi: "Bahçeli’nin Tunceli ziyaretini oldukça önemsiyorum. Gelecekte Van’a belki de Hakkari ve Diyarbakır’a giderse de onun için de dua ederiz. Zira Güney Doğu Anadolu’da devletten ümidini kesmiş, Türkiye Cumhuriyeti bölgeden çekiliyor, bizi PKK’nın eline bırakıyor diye düşünenlere büyük bir umut oldu, bunu gördüm. Bu da çok önemli. Bölgedeki gelişmelerden dolayı MHP’nin genel oylarında bir yükselmenin olduğu zaten görüldüğünü söyleyebilirim. Ama bu yükseliş ne kadar olur ona bakacağız.



Buna karşılık CHP’de ciddi oy kaybı yaşanabilir. Partideki ulusalcı olarak bilinen milletvekillerinin ayrılma durumu ve aday gösterilmeme ihtimalini göz önünde tutarsak MHP, CHP’den ciddi bir oy bekliyor. Ama MHP’ye CHP’den gelecek oy ise yaramıyor, MHP’ye gelmesi gereken oy vatansever olarak AKP’ye gitmiş olan kitle ve yeni oyların gelmesi önemlidir. CHP’nin de açılım sürecine destek vermesi neden Deniz Baykal kaseti çıktı Sorusunu akla getiriyor. Baykal, yüzde 25 kemik oylarla milli muhalefeti temsil ediyordu."

'Bakireler alınıp satılıyor'

Kendisine yöneltilen Suriye ve Irak’tan gelen mülteciler ile ilgili sorulara Prof.Dr. Ümit Özdağ, uluslararası standartların sınıra 70 kilometre uzaklıkta misafir edilmesini öngördüğünü belirtirken şöyle dedi: "Ama Türkiye’de her yere dağıldılar. Ayrıca kim olduğuna bakılmadan Türkiye vatandaşlık kimliği veriliyor. Mülteci alırken doğru dürüst bir planlama yapılmadığı için, Ağustos ayında kadınları bir aylık bebeği ile dilendiriyorsunuz. En kötüsü de bakireler, 5 bin liraya alınıp satılıyor. Köy düzeyine inen bu planlamayla bu duruma gelindi."





Bir izleyicinin sorusu üzerine Özdağ şöyle konuştu: "PKK’nın bitmesi için İmralı’da Öcalan ile pazarlık yapmak yerine Türkiye’nin, Cemil Bayık ve Murat Karayılan’ı da İmralı’ya getirebileceğini göstermesi gerekiyor. AKP’yi yönetenler, PKK ile kısmi özerlik konusunda anlaştılar, hatta bunun haritası bile hazırlanıyor. Ama bunu AKP, kendi grubuna bile açmaya cesaret edemiyor odalarda tartışıyorlar. Bundan dolayı gelecek seçimler için belirleyeceği milletvekili adaylar üzerinde gece gündüz çalışıyor" şeklinde cevaplayan Özdağ, toplantı sonrası habercilerin sorularını yanıtlarken de, "AKP hükumeti açılım süreciyle ilgili planlarını seçim öncesi ortaya koymayacağını düşünüyorum, bunu yaparsa çok büyük oy kaybına uğrar. Hükümet süreci daha çok oyalamayla geçirmek isteyecektir. PKK da, tam aksine taleplerinin seçim öncesi karşılanmasından yana, seçim sonrası yeni anayasa da kayıt altına alınmasını isteyecek" ifadelerini kullandı.