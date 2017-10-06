Suriyeli anne ve kızının katil zanlısı adliyeye sevkedildi (1)
Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) Üsküdar'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat cinayetinin şüphelisi Ahmet Barakat, adliyeye sevkedildi
06 Ekim 2017 19:27
Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat cinayetinin şüphelisi Ahmet Barakat, adliyeye sevkedildi.
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