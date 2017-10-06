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Suriyeli anne ve kızının katil zanlısı adliyeye sevkedildi (1)

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) Üsküdar'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat cinayetinin şüphelisi Ahmet Barakat, adliyeye sevkedildi

06 Ekim 2017 19:27

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat cinayetinin şüphelisi Ahmet Barakat, adliyeye sevkedildi.

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Ali AKSOYERİSTANBULDHA ÜsküdarSuriyeOrouba BarakatHalla BarakatAhmet Barakat

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