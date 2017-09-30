Suriyeli aktivist ve kızını öldüren zanlı işte böyle yakalandı

Ali AKSOYER/İstanbul, (DHA)- ÜSKÜDAR\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat katili olduğu iddia edilen Ahmet Barakat Bursa\'da yakalandı. Bursa\'nın Nilüfer ilçesi, Görükle beldesi Dumlupınar Mahallesi Yonca Sokak\'taki evinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan bir operasyonla gözaltına alındı. Evden çıkartılan Barakat daha sonra polis arabasına bindirilerek Bursa İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı İstanbul\'a doğru yola çıkartıldı.