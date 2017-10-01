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Suriyeli aktivist anne ve kızını öldüren zanlı İstanbul'a getirildi

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA) ÜSKÜDAR'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat katili olduğu iddia edilen Ahmet Barakat akşam saatlerinde İstan

01 Ekim 2017 02:52

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA) ÜSKÜDAR\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat katili olduğu iddia edilen Ahmet Barakat akşam saatlerinde İstanbul Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirildi.
Geçtiğimiz hafta Üsküdar\'da öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat katili olduğu iddia edilen Ahmet Barakat sabah saatlerinde Bursa bir eve yapılan baskınla yakalanmıştı. Cinayet şüphelisi Ahmet Barakat saat 23.00 sıralarında İstanbul Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirildi.

(FOTOĞRAFLI)

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