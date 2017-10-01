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SURİYELİ AKTİVİST ANNE VE KIZINI ÖLDÜREN ZANLI İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA) Üsküdar'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat katili olduğu iddia edilen Ahmet Barakat akşam saa

01 Ekim 2017 02:43

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)
Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat katili olduğu iddia edilen Ahmet Barakat akşam saatlerinde İstanbul Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirildi.
Geçtiğimiz hafta Üsküdar\'da öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat katili olduğu iddia edilen Ahmet Barakat sabah saatlerinde Bursa bir eve yapılan baskınla yakalanmıştı. Cinayet şüphelisi Ahmet Barakat saat 23.00 sıralarında İstanbul Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirildi.

Görüntü dökümü:
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-Zanlının getirilmesi
-Genel ve detaylar

30.09.2017 - 23.25 Haber Kodu : 170930202

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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