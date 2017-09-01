Suriyeli ailenin tehlikeli yolculuğu

Murat KİBRİTOĞLU / ADANA, (DHA) - ADANA\'da aşırı kilolu Suriyeli babanın eşini arkasına, 10 yaşlarındaki oğlunu ise bacaklarının arasına alarak elektrikli bisikletle gitmesi görenleri şoke etti. Kent merkezinde trafiğin yoğun olduğu Fuzuli Caddesi\'nde araçların içinde dengesini sağlamaya çalışarak ilerleyen motosikletteki Suriyeli aileyi görenler, her an kaza olacak diye korktu. Kask takmayan Suriyeli çiftten sürücü koca, oğlunu bacaklarının arasına alarak trafikte ilerledi, eşi de elinde tabure taşıdı. Suriyeli aile, daha sonra ara sokağa girerek gözden kayboldu.

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