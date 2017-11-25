Suriyeli aile, TIR'la Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) - YASA dışı yollarla Yunanistan\'a geçmek için şoföründen habersiz TIR\'ın dorsesine bindikleri öne sürülen 9 kişilik Suriyeli aile, Çanakkale\'nin Gelibolu ilçesinde yakalandı.

Yunanistan\'a geçmek isteyen, 4\'ü çocuk, 9 kişilik aile, iddiaya göre İstanbul\'dan yola çıkan A.B. yönetimindeki TIR\'a, dorsenin mühürlerini kırıp şoförden habersiz bindi. TIR, bugün saat 10.00 sıralarında Çanakkale\'nin Gelibolu ilçesindeki iskeleye geldiğinde, arabalı vapura binmek için durunca, Suriyeli aile Yunanistan\'a geldiklerini sanıp, kendi aralarında konuşmaya başladı. İskeledeki görevli, konuşmaları duyup, polise bildirildi. Suriyeli aile ile TIR şoförü, gözaltına alındı.

TIR şoförü A.B.\'nin emniyetteki ifadesinde, Suriyelilerin TIR\'a bindiklerinden haberinin olmadığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şoför A.B. ile Suriyeli aile serbest bırakıldı.

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